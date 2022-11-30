Куйвашев выполнил задание Путина и дал свердловчанам шесть обещаний

Губернатор Свердловской области дал поручения о строительстве новых объектов

Евгений Куйвашев дал обещание выполнить просьбы свердловчан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал исполнить шесть просьб жителей области о строительстве или реконструкции социальных объектов. Таков итог приема граждан, который глава региона провел по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщили URA.RU в департаменте информполитики.

«По итогам рассмотрения вопросов, с которыми к главе региона обратились жители Свердловской области, будет реализован целый ряд проектов. В их числе — строительство в селе Покровском Каменского района хоккейного корта, который получит имя [умершего в июле 2020 года] Дмитрия Дегтярева, занимавшего пост министра агропромышленного комплекса региона», — рассказали в департаменте.

Помимо этого, Куйвашев дал обещания по еще пяти муниципалитетам. Губернатор поручил создать детский центр реабилитации в Кушве, построить котельную в деревне Приданниково, благоустроить улицу в поселке Привокзальном, установить фельдшерский пункт в деревне Макуй и отремонтировать библиотеку для детей в Дегтярске.