01 декабря 2022

В Сети появилось видео последствий ЧП на пермской ТЭЦ-9, где погиб сотрудник

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Автосалоны и предприятия Свердловского района. Пермь, тэц, тэц на велте
МЧС: возможных причин возгорания на ТЭЦ-9 в Перми несколько Фото:

В соцсети «ВКонтакте» появилось видео последствий пожара в турбинном цехе ТЭЦ-9 в Перми, где погиб монтажник и еще двое сотрудников госпитализированы с ожогами. Ранее был объявлен сбор средств семье погибшего. Видео появилось на новостном портале промышленных альпинистов «Prom|Alp|Forum».

«Видео последствий возгорание турбины. Стасу [погибший] уже собрали порядка 17000, сбор будет до завтрашнего утра. Деньги переданы родственникам умершего. Как итог, работать над работающими турбинами в ТЭЦ вообще не стоит. Пусть вырубают и распределяют мощности на другие турбины», — написано в посте группы.

Пожар на ТЭЦ-9 произошел днем 30 ноября. Один из сотрудников предприятия в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал, что ЧП случилось из-за возгорания новой турбины. Позднее в ГУ МЧС России по Пермскому краю озвучили несколько возможных причин пожара, в том числе ремонтные работы и нарушение правил пожбезопасности.

По факту гибели и травмирования сотрудников на ТЭЦ-9 следователи возбудили уголовное дело. Глава Перми Алексей Демкин в своем telegram-канале заявлял, что случившийся пожар не повлияет на поставки тепла.

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В соцсети «ВКонтакте» появилось видео последствий пожара в турбинном цехе ТЭЦ-9 в Перми, где погиб монтажник и еще двое сотрудников госпитализированы с ожогами. Ранее был объявлен сбор средств семье погибшего. Видео появилось на новостном портале промышленных альпинистов «Prom|Alp|Forum». «Видео последствий возгорание турбины. Стасу [погибший] уже собрали порядка 17000, сбор будет до завтрашнего утра. Деньги переданы родственникам умершего. Как итог, работать над работающими турбинами в ТЭЦ вообще не стоит. Пусть вырубают и распределяют мощности на другие турбины», — написано в посте группы. Пожар на ТЭЦ-9 произошел днем 30 ноября. Один из сотрудников предприятия в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал, что ЧП случилось из-за возгорания новой турбины. Позднее в ГУ МЧС России по Пермскому краю озвучили несколько возможных причин пожара, в том числе ремонтные работы и нарушение правил пожбезопасности. По факту гибели и травмирования сотрудников на ТЭЦ-9 следователи возбудили уголовное дело. Глава Перми Алексей Демкин в своем telegram-канале заявлял, что случившийся пожар не повлияет на поставки тепла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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