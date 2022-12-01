В Сети появилось видео последствий ЧП на пермской ТЭЦ-9, где погиб сотрудник

02 декабря 2022 в 03:03 Размер текста - 17 +

МЧС: возможных причин возгорания на ТЭЦ-9 в Перми несколько Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В соцсети «ВКонтакте» появилось видео последствий пожара в турбинном цехе ТЭЦ-9 в Перми, где погиб монтажник и еще двое сотрудников госпитализированы с ожогами. Ранее был объявлен сбор средств семье погибшего. Видео появилось на новостном портале промышленных альпинистов «Prom|Alp|Forum». «Видео последствий возгорание турбины. Стасу [погибший] уже собрали порядка 17000, сбор будет до завтрашнего утра. Деньги переданы родственникам умершего. Как итог, работать над работающими турбинами в ТЭЦ вообще не стоит. Пусть вырубают и распределяют мощности на другие турбины», — написано в посте группы. Пожар на ТЭЦ-9 произошел днем 30 ноября. Один из сотрудников предприятия в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал, что ЧП случилось из-за возгорания новой турбины. Позднее в ГУ МЧС России по Пермскому краю озвучили несколько возможных причин пожара, в том числе ремонтные работы и нарушение правил пожбезопасности. По факту гибели и травмирования сотрудников на ТЭЦ-9 следователи возбудили уголовное дело. Глава Перми Алексей Демкин в своем telegram-канале заявлял, что случившийся пожар не повлияет на поставки тепла.

В соцсети «ВКонтакте» появилось видео последствий пожара в турбинном цехе ТЭЦ-9 в Перми, где погиб монтажник и еще двое сотрудников госпитализированы с ожогами. Ранее был объявлен сбор средств семье погибшего. Видео появилось на новостном портале промышленных альпинистов «Prom|Alp|Forum». «Видео последствий возгорание турбины. Стасу [погибший] уже собрали порядка 17000, сбор будет до завтрашнего утра. Деньги переданы родственникам умершего. Как итог, работать над работающими турбинами в ТЭЦ вообще не стоит. Пусть вырубают и распределяют мощности на другие турбины», — написано в посте группы. Пожар на ТЭЦ-9 произошел днем 30 ноября. Один из сотрудников предприятия в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал, что ЧП случилось из-за возгорания новой турбины. Позднее в ГУ МЧС России по Пермскому краю озвучили несколько возможных причин пожара, в том числе ремонтные работы и нарушение правил пожбезопасности. По факту гибели и травмирования сотрудников на ТЭЦ-9 следователи возбудили уголовное дело. Глава Перми Алексей Демкин в своем telegram-канале заявлял, что случившийся пожар не повлияет на поставки тепла.