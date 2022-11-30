В Перми собирают средства для помощи семье погибшего при пожаре на ТЭЦ-9

В Перми хотят помочь семье погибшего при взрыве на ТЭЦ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Перми объявлен сбор средств для помощи семье погибшего при ЧП на ТЭЦ-6. Информация об этом появилась в группе «Prom — Alp — Forum» в соцсети «ВКонтакте».

«Погиб наш коллега при взрыве турбины на ТЭЦ в Перми. В этот момент он находился на металлоконструкциях прямо над этой турбиной. Соболезнования семье погибшего. Правильным будет организовать сбор помощи, кто сколько может», — написано в сообщении.

Деньги просят скидывать по телефону, указанному в соцсети. Имя получателя — Ильназ Расихович, с пометкой «Стасу». Корреспондент URA.RU несколько раз пробовал дозвониться до абонента, но номер каждый раз был занят. Далее средства будут переданы его родственникам, говорится в обращении к гражданам.

Пожар на пермской ТЭЦ произошел приблизительно в час дня. Один из работников ТЭЦ во время беседы с корреспондентом URA.RU рассказал, что причиной пожара послужило возгорание новой турбины. При этом в краевом управлении МЧС рассматривают несколько причин ЧП.

По факту гибели и получения травм работниками ТЭЦ-9 было возбуждено уголовное дело. В результате инцидента в больницу были госпитализированы три сотрудника предприятия, один из которых позже скончался. На данный момент криминалисты устанавливают точное количество пострадавших.

Глава Перми Алексей Демкин заявил, что пожар на ТЭЦ-9 не повлияет на поставки тепла. В Роспотребнадзоре после проверки выяснили, что содержание загрязняющих веществ не превысило предельно допустимых концентраций.