Следователи возбудили уголовное дело после пожара на пермской ТЭЦ-9

30 ноября 2022 в 19:20 Размер текста - 17 +

Следователи устанавливают причины пожара на ТЭЦ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми возбуждено уголовное дело по факту гибели и получения травм работниками ТЭЦ-9, на которой произошел крупный пожар. В результате происшествия в больницу были госпитализированы три сотрудника предприятия, один из которых позже скончался. На данный момент криминалисты устанавливают точное количество пострадавших, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Пермском краю. «В настоящее время с применением криминалистической техники проводится осмотр места происшествия, продолжается комплекс действий, направленных на установление обстоятельств, сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии», — говорится в сообщении ведомства. Пожар на пермской ТЭЦ-9 начался около часа дня. Тушили возгорание 62 сотрудника личного состава МЧС и 20 единиц техники. Площадь горения составила около ста квадратных метров. В краевом управлении МЧС сообщали, что рассматриваются несколько причин происшествия.

В Перми возбуждено уголовное дело по факту гибели и получения травм работниками ТЭЦ-9, на которой произошел крупный пожар. В результате происшествия в больницу были госпитализированы три сотрудника предприятия, один из которых позже скончался. На данный момент криминалисты устанавливают точное количество пострадавших, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Пермском краю. «В настоящее время с применением криминалистической техники проводится осмотр места происшествия, продолжается комплекс действий, направленных на установление обстоятельств, сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии», — говорится в сообщении ведомства. Пожар на пермской ТЭЦ-9 начался около часа дня. Тушили возгорание 62 сотрудника личного состава МЧС и 20 единиц техники. Площадь горения составила около ста квадратных метров. В краевом управлении МЧС сообщали, что рассматриваются несколько причин происшествия.