Очевидец возгорания на пермской ТЭЦ назвал причину пожара

Рабочий пермской ТЭЦ: на объекте загорелась новая турбина
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
На пермской ТЭЦ произошел пожар Фото:

Сотрудник пермской ТЭЦ-9 рассказал URA.RU о возможной причине возникновения пожара. В момент возгорания слесарь находился на предприятии.

«Загорелась новая турбина в общем цехе номер 9. В этот момент там находились люди. Известно о трех пострадавших, у всех серьезные ожоги. Один работник очень сильно пострадал», — рассказал URA.RU Алексей, работающий слесарем на предприятии.

Возгорание на ТЭЦ произошло около часа дня. В пресс-службе краевого министерства здравоохранения рассказали, что на месте дежурит три бригады скорой помощи.

Обновлено в 14:38

В пресс-лужбе краевого министерства здравоохранения сообщили, что в настоящее время 2 пациента госпитализированы в ожоговое отделение. «Еще 1 пациент находится в состоянии клинической смерти, оказываются реанимационные мероприятия бригадой СМП», — пояснили в ведомстве.

В пермском филиале «Т Плюс» рассказали, что причины пожара устанавливаются. Восстановительные работы будут организованы после определения и устранения причин происшествия.

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Сотрудник пермской ТЭЦ-9 рассказал URA.RU о возможной причине возникновения пожара. В момент возгорания слесарь находился на предприятии. «Загорелась новая турбина в общем цехе номер 9. В этот момент там находились люди. Известно о трех пострадавших, у всех серьезные ожоги. Один работник очень сильно пострадал», — рассказал URA.RU Алексей, работающий слесарем на предприятии. Возгорание на ТЭЦ произошло около часа дня. В пресс-службе краевого министерства здравоохранения рассказали, что на месте дежурит три бригады скорой помощи. Обновлено в 14:38 В пресс-лужбе краевого министерства здравоохранения сообщили, что в настоящее время 2 пациента госпитализированы в ожоговое отделение. «Еще 1 пациент находится в состоянии клинической смерти, оказываются реанимационные мероприятия бригадой СМП», — пояснили в ведомстве. В пермском филиале «Т Плюс» рассказали, что причины пожара устанавливаются. Восстановительные работы будут организованы после определения и устранения причин происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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