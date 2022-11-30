Очевидец возгорания на пермской ТЭЦ назвал причину пожара

Сотрудник пермской ТЭЦ-9 рассказал URA.RU о возможной причине возникновения пожара. В момент возгорания слесарь находился на предприятии.
«Загорелась новая турбина в общем цехе номер 9. В этот момент там находились люди. Известно о трех пострадавших, у всех серьезные ожоги. Один работник очень сильно пострадал», — рассказал URA.RU Алексей, работающий слесарем на предприятии.
Возгорание на ТЭЦ произошло около часа дня. В пресс-службе краевого министерства здравоохранения рассказали, что на месте дежурит три бригады скорой помощи.
Обновлено в 14:38
В пресс-лужбе краевого министерства здравоохранения сообщили, что в настоящее время 2 пациента госпитализированы в ожоговое отделение. «Еще 1 пациент находится в состоянии клинической смерти, оказываются реанимационные мероприятия бригадой СМП», — пояснили в ведомстве.
В пермском филиале «Т Плюс» рассказали, что причины пожара устанавливаются. Восстановительные работы будут организованы после определения и устранения причин происшествия.
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