Очевидец возгорания на пермской ТЭЦ назвал причину пожара

Рабочий пермской ТЭЦ: на объекте загорелась новая турбина

30 ноября 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

На пермской ТЭЦ произошел пожар Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Сотрудник пермской ТЭЦ-9 рассказал URA.RU о возможной причине возникновения пожара. В момент возгорания слесарь находился на предприятии. «Загорелась новая турбина в общем цехе номер 9. В этот момент там находились люди. Известно о трех пострадавших, у всех серьезные ожоги. Один работник очень сильно пострадал», — рассказал URA.RU Алексей, работающий слесарем на предприятии. Возгорание на ТЭЦ произошло около часа дня. В пресс-службе краевого министерства здравоохранения рассказали, что на месте дежурит три бригады скорой помощи. Обновлено в 14:38 В пресс-лужбе краевого министерства здравоохранения сообщили, что в настоящее время 2 пациента госпитализированы в ожоговое отделение. «Еще 1 пациент находится в состоянии клинической смерти, оказываются реанимационные мероприятия бригадой СМП», — пояснили в ведомстве. В пермском филиале «Т Плюс» рассказали, что причины пожара устанавливаются. Восстановительные работы будут организованы после определения и устранения причин происшествия.

Сотрудник пермской ТЭЦ-9 рассказал URA.RU о возможной причине возникновения пожара. В момент возгорания слесарь находился на предприятии. «Загорелась новая турбина в общем цехе номер 9. В этот момент там находились люди. Известно о трех пострадавших, у всех серьезные ожоги. Один работник очень сильно пострадал», — рассказал URA.RU Алексей, работающий слесарем на предприятии. Возгорание на ТЭЦ произошло около часа дня. В пресс-службе краевого министерства здравоохранения рассказали, что на месте дежурит три бригады скорой помощи. Обновлено в 14:38 В пресс-лужбе краевого министерства здравоохранения сообщили, что в настоящее время 2 пациента госпитализированы в ожоговое отделение. «Еще 1 пациент находится в состоянии клинической смерти, оказываются реанимационные мероприятия бригадой СМП», — пояснили в ведомстве. В пермском филиале «Т Плюс» рассказали, что причины пожара устанавливаются. Восстановительные работы будут организованы после определения и устранения причин происшествия.