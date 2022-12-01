В ЯНАО будут диагностировать раковые заболевания на начальных стадиях

Дополнительное оборудование позволит повысить качество медицинской помощи Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Больница Ноябрьска (ЯНАО) закупила современную видеоэндоскопическую систему, которая выявляет предраковых заболевания и злокачественные новообразования на ранних стадиях развития. Об этом говорится на сайте правительства региона.

«Новая система экспертного класса обладает высокой четкостью и дополнительными возможностями обработки изображения при помощи оптических и электронных фильтров, которые показывает малейшие изменения, что дает возможность безошибочно диагностировать заболевания в их начальных стадиях. Дополнительное оснащение эндоскопического отделения позволит повысить качество медицинской помощи», — указывается в сообщение.

Новое оборудование в большинстве случаев позволяет добиться выздоровления пациентов. В Ноябрьске ежедневное обследование проходят более 50 жителей.

Ранее URA.RU сообщало, что в больнице Салехарда появился аппарат ночного ЭЭГ-мониторинга. Это оборудование необходимо для диагностики эпилепсии у детей.