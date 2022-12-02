02 декабря 2022

Экономист Финогенова перечислила платежи по ЖКХ, от которых можно отказаться

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Клипарт по теме ЖКХ. Москва, деньги, платежка жкх, счета за оплату, квитанции об оплате
Некоторые услуги не входят в перечень обязательных Фото:

Россияне, оплачивая счета за ЖКХ, могут отказаться от таких необязательных услуг, как страхование жилого помещения, консьерж и тому подобное. Об этом сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Можно отказаться от дополнительных услуг, таких как: телевидение и радио, страхование жилого помещения, диспетчер, консьерж, видеонаблюдение в подъездах. Все это может быть включено в квитанцию, но не входит в перечень обязательных услуг», — цитирует Юлию Финогенову агентство «Прайм».

Она добавила, что обязательно нужно оплачивать различные потребляемые ресурсы (вода, тепло и т. д.), содержание многоквартирного дома. От этих услуг отказаться нельзя.

Ранее юрист Константин Крохин рассказал, что россияне могут получить перерасчет и компенсацию за некачественные коммунальные услуги. Потребитель также может требовать возмещения морального вреда.

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Россияне, оплачивая счета за ЖКХ, могут отказаться от таких необязательных услуг, как страхование жилого помещения, консьерж и тому подобное. Об этом сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. «Можно отказаться от дополнительных услуг, таких как: телевидение и радио, страхование жилого помещения, диспетчер, консьерж, видеонаблюдение в подъездах. Все это может быть включено в квитанцию, но не входит в перечень обязательных услуг», — цитирует Юлию Финогенову агентство «Прайм». Она добавила, что обязательно нужно оплачивать различные потребляемые ресурсы (вода, тепло и т. д.), содержание многоквартирного дома. От этих услуг отказаться нельзя. Ранее юрист Константин Крохин рассказал, что россияне могут получить перерасчет и компенсацию за некачественные коммунальные услуги. Потребитель также может требовать возмещения морального вреда.
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