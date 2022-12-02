Экономист Финогенова перечислила платежи по ЖКХ, от которых можно отказаться

03 декабря 2022 в 06:46 Размер текста - 17 +

Некоторые услуги не входят в перечень обязательных Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россияне, оплачивая счета за ЖКХ, могут отказаться от таких необязательных услуг, как страхование жилого помещения, консьерж и тому подобное. Об этом сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. «Можно отказаться от дополнительных услуг, таких как: телевидение и радио, страхование жилого помещения, диспетчер, консьерж, видеонаблюдение в подъездах. Все это может быть включено в квитанцию, но не входит в перечень обязательных услуг», — цитирует Юлию Финогенову агентство «Прайм». Она добавила, что обязательно нужно оплачивать различные потребляемые ресурсы (вода, тепло и т. д.), содержание многоквартирного дома. От этих услуг отказаться нельзя. Ранее юрист Константин Крохин рассказал, что россияне могут получить перерасчет и компенсацию за некачественные коммунальные услуги. Потребитель также может требовать возмещения морального вреда.

Россияне, оплачивая счета за ЖКХ, могут отказаться от таких необязательных услуг, как страхование жилого помещения, консьерж и тому подобное. Об этом сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. «Можно отказаться от дополнительных услуг, таких как: телевидение и радио, страхование жилого помещения, диспетчер, консьерж, видеонаблюдение в подъездах. Все это может быть включено в квитанцию, но не входит в перечень обязательных услуг», — цитирует Юлию Финогенову агентство «Прайм». Она добавила, что обязательно нужно оплачивать различные потребляемые ресурсы (вода, тепло и т. д.), содержание многоквартирного дома. От этих услуг отказаться нельзя. Ранее юрист Константин Крохин рассказал, что россияне могут получить перерасчет и компенсацию за некачественные коммунальные услуги. Потребитель также может требовать возмещения морального вреда.