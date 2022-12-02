Школьники из Екатеринбурга написали письма в поддержку бойцов

03 декабря 2022 в 09:42 Размер текста - 17 +

Письма школьников помогают и поддерживают военных морально Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Екатеринбургские школьники написали письма в поддержку военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал один из бойцов, находящийся на передовой. «Очень приятные слова, которые поднимают моральный дух. Эта акция помогает нам в сложных ситуациях стоять на страже наших рубежей, выполнять поставленные боевые задачи на самом высоком уровне, спасибо большое!», — поделился впечатлениями военнослужащий телеканалу «Звезда». Во всероссийской акции «Письма солдату на фронт» участвуют школьники, студенты колледжей, курсанты и юнармейцы. Многие ученики впервые в жизни писали письма, поэтом им помогали учителя, рассказывая как правильно написать адресату. Специальная военная операция началась 24 февраля, об этом объявил президент России Владимир Путин. Основными целями СВО являются помощь жителям Донбасса и демилитаризация Украины.

Екатеринбургские школьники написали письма в поддержку военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал один из бойцов, находящийся на передовой. «Очень приятные слова, которые поднимают моральный дух. Эта акция помогает нам в сложных ситуациях стоять на страже наших рубежей, выполнять поставленные боевые задачи на самом высоком уровне, спасибо большое!», — поделился впечатлениями военнослужащий телеканалу «Звезда». Во всероссийской акции «Письма солдату на фронт» участвуют школьники, студенты колледжей, курсанты и юнармейцы. Многие ученики впервые в жизни писали письма, поэтом им помогали учителя, рассказывая как правильно написать адресату. Специальная военная операция началась 24 февраля, об этом объявил президент России Владимир Путин. Основными целями СВО являются помощь жителям Донбасса и демилитаризация Украины.