Каждый пятый пермяк выступил против создания театра в школах

04 декабря 2022 в 00:44 Размер текста - 17 +

Часть пермяков считает, что создание театра в школе перегрузит детей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Каждый пятый пермяк высказался против создания театра в школах, напоминая, что есть более насущные проблемы образования. Результаты опроса опубликовал сервис по поиску работы SuperJob. В нем приняли участие представители экономически активного населения из всех российских регионов, в том числе родители школьников. «К 2024 году в каждой школе появится свой театр, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Эту инициативу приветствуют 51% пермяков, а среди родителей школьников число ее сторонников 62%. Таким образом, сторонниками создания театра в каждой школе является каждый второй пермяк, тогда как каждый пятый выступает против, напоминая о более насущных проблемах образования», — говорится в результатах опроса сервиса SuperJob. По мнению высказавшихся за появление театра в учебных заведениях, его создание поспособствует «эстетическому воспитанию школьников и расширит их кругозор». Те, кто выступил против (22% пермяков и 16% родителей), также объяснили, что мера «перегрузит детей и педагогов». «Лучше предоставить ребятам больше бесплатных кружков на выбор, а не силой загонять их в театр», «ремонт бы сначала сделали нормальный», — высказывались опрошенные.

Каждый пятый пермяк высказался против создания театра в школах, напоминая, что есть более насущные проблемы образования. Результаты опроса опубликовал сервис по поиску работы SuperJob. В нем приняли участие представители экономически активного населения из всех российских регионов, в том числе родители школьников. «К 2024 году в каждой школе появится свой театр, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Эту инициативу приветствуют 51% пермяков, а среди родителей школьников число ее сторонников 62%. Таким образом, сторонниками создания театра в каждой школе является каждый второй пермяк, тогда как каждый пятый выступает против, напоминая о более насущных проблемах образования», — говорится в результатах опроса сервиса SuperJob. По мнению высказавшихся за появление театра в учебных заведениях, его создание поспособствует «эстетическому воспитанию школьников и расширит их кругозор». Те, кто выступил против (22% пермяков и 16% родителей), также объяснили, что мера «перегрузит детей и педагогов». «Лучше предоставить ребятам больше бесплатных кружков на выбор, а не силой загонять их в театр», «ремонт бы сначала сделали нормальный», — высказывались опрошенные.