Власти Нижневартовска сообщили, скольким жителям дали убежище после взрыва в доме

04 декабря 2022 в 21:44 Размер текста - 17 +

В ПВР разместились 10 пострадавших из 52 Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Власти Нижневартовска сообщили, что после взрыва в доме на улице Мира 10 человек воспользовались услугами пункта временного размещения. Об этом сообщила заместитель главы города Ирина Воликовская при общении с журналистами. «На данный момент у нас здесь [в ПВР] находится 10 человек, в том числе четыре ребенка. Также на базе ПВР организовано горячее питание, размещение. Работают психологи. Также вызваны все службы соцзащиты и все подразделения администрации города для консультирования людей пострадавших», — сообщила Воликовская. В администрации добавили, что на базе школы, в которой разместили ПВР, работает оперативный штаб. Сейчас сотрудники администрации ждут заключение экспертов о состоянии дома. Ранее URA.RU сообщало, что Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко дал поручение оказать помощь пострадавшим при ЧП. Для расселения жильцов будут представлены квартиры из маневренного фонда.

Власти Нижневартовска сообщили, что после взрыва в доме на улице Мира 10 человек воспользовались услугами пункта временного размещения. Об этом сообщила заместитель главы города Ирина Воликовская при общении с журналистами. «На данный момент у нас здесь [в ПВР] находится 10 человек, в том числе четыре ребенка. Также на базе ПВР организовано горячее питание, размещение. Работают психологи. Также вызваны все службы соцзащиты и все подразделения администрации города для консультирования людей пострадавших», — сообщила Воликовская. В администрации добавили, что на базе школы, в которой разместили ПВР, работает оперативный штаб. Сейчас сотрудники администрации ждут заключение экспертов о состоянии дома. Ранее URA.RU сообщало, что Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко дал поручение оказать помощь пострадавшим при ЧП. Для расселения жильцов будут представлены квартиры из маневренного фонда.