04 декабря 2022

В Челябинской области задержали подростка, угнавшего машину

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток угнал открытую машину, замкнув провода зажигания Фото:

В селе Сосновка Брединского района (Челябинская область) сотрудники ДПС задержали подростка, который угнал открытую машину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В дежурную часть отдела МВД по Брединскому району обратился владелец отечественного автомобиля. По горячим следам инспекторами ДПС был задержан 17-летний местный житель. Подросток, воспользовавшись тем, что автомобиль открыт, замкнув провода зажигания, запустил двигатель и поехал», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемый катался по селу со своим другом, где их и задержали инспекторы. В отношении подростка возбуждено дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).

Ранее пьяная школьница в Кыштыме угнала машину и попала на ней в ДТП. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье об угоне.

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В селе Сосновка Брединского района (Челябинская область) сотрудники ДПС задержали подростка, который угнал открытую машину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В дежурную часть отдела МВД по Брединскому району обратился владелец отечественного автомобиля. По горячим следам инспекторами ДПС был задержан 17-летний местный житель. Подросток, воспользовавшись тем, что автомобиль открыт, замкнув провода зажигания, запустил двигатель и поехал», — уточнили в ведомстве. Подозреваемый катался по селу со своим другом, где их и задержали инспекторы. В отношении подростка возбуждено дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Ранее пьяная школьница в Кыштыме угнала машину и попала на ней в ДТП. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье об угоне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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