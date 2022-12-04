В Челябинской области задержали подростка, угнавшего машину

Подросток угнал открытую машину, замкнув провода зажигания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В селе Сосновка Брединского района (Челябинская область) сотрудники ДПС задержали подростка, который угнал открытую машину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В дежурную часть отдела МВД по Брединскому району обратился владелец отечественного автомобиля. По горячим следам инспекторами ДПС был задержан 17-летний местный житель. Подросток, воспользовавшись тем, что автомобиль открыт, замкнув провода зажигания, запустил двигатель и поехал», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемый катался по селу со своим другом, где их и задержали инспекторы. В отношении подростка возбуждено дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).

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