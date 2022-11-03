Пьяная школьница в Кыштыме угнала машину и попала на ней в ДТП. Фото

04 ноября 2022 в 10:40 Размер текста - 17 +

Сотрудники ДПС задержали школьницу, которая на угнанном авто врезалась в три припаркованные машины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Госавтоинспекция в Кыштыме (Челябинская область) задержала 17-летнюю школьницу, которая в состоянии алкогольного опьянения угнала автомобиль и попала на нем в ДТП. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «В дежурную часть Карабаша обратился 19-летний местный житель, который сообщил, что у одного из домов по улице Металлургов автомобиль Datsun врезался в три припаркованные машины, после чего скрылся. За рулем оказалась не имеющая водительских прав 17-летняя жительница Кыштыма. К тому же она находилась в состоянии алкогольного опьянения», — уточнили в полиции. Нарушительницу доставили в отделение полиции. Она рассказала, что ночью выпивала в Карабаше в компании знакомых. В какой-то момент она решила поехать в Кыштым домой, для чего тайком взяла ключи от автомобиля приятеля. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье об угоне, а также административные дела за управление автомобилем в состоянии опьянения и оставление места ДТП. Девушку поставят на учет в подразделение по делам несовершеннолетних, а ее родители будут привлечены к ответственности. Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Госавтоинспекция в Кыштыме (Челябинская область) задержала 17-летнюю школьницу, которая в состоянии алкогольного опьянения угнала автомобиль и попала на нем в ДТП. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «В дежурную часть Карабаша обратился 19-летний местный житель, который сообщил, что у одного из домов по улице Металлургов автомобиль Datsun врезался в три припаркованные машины, после чего скрылся. За рулем оказалась не имеющая водительских прав 17-летняя жительница Кыштыма. К тому же она находилась в состоянии алкогольного опьянения», — уточнили в полиции. Нарушительницу доставили в отделение полиции. Она рассказала, что ночью выпивала в Карабаше в компании знакомых. В какой-то момент она решила поехать в Кыштым домой, для чего тайком взяла ключи от автомобиля приятеля. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье об угоне, а также административные дела за управление автомобилем в состоянии опьянения и оставление места ДТП. Девушку поставят на учет в подразделение по делам несовершеннолетних, а ее родители будут привлечены к ответственности.