На заводе в Миассе за год фонд зарплаты вырос на 26%

Зарплата на автозаводе поднималась в 2022 году четыре раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автозавод «Урал» в Миассе Челябинской области за год увеличил фонд оплаты труда на 26%. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, в течение 2022 года зарплата поднималась четыре раза.

«В текущем году изменения в заработной плате проходили в четыре этапа. В результате фонд труда на заводе увеличился с начала года на 26%», — отметили URA.RU на предприятии.

Повышать оплату труда начали в феврале. Мера коснулась 350 конструкторов и инженеров, доход которых увеличили на 12%. Оклады и тарифы каждого сотрудника в марте поднялись на 11-13%. После повышения, коснувшегося 5400 человек, средняя зарплата возросла с 40940 до 45780 рублей.

Очередной виток роста доходов начался в октябре. В начале месяца увеличили зарплату сотрудников приоритетных и дефицитных профессий. В результате принятого решения доходы возросли у 3800 человек. Также тарифные сетки изменились у рабочих других предприятий бизнеса «Грузовые автомобили» и у работников сквозных профессий в ООО «Социальный комплекс».

В заключительный раз в 2022 году зарплата возросла в ноябре. За частным исключением выплаты выросли у всех сотрудников направления «Бизнес». В пресс-службе автозавода привели пример осеннего изменения доходов у слесарей. Их зарплата выросла на 22%. В итоге слесари-ремонтники в техдирекции вместо сентябрьских 41700 рублей стали получать 50700 рублей, а слесари механосборочных работ на главном конвейере теперь получают 46 640 рублей против 38130 рублей в сентябре.