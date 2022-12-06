В Перми мошенник обокрал школы на 1,3 млн под видом поставок мебели

07 декабря 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

Мужчина брал деньги, но мебель не привозил Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми вынесли приговор руководителю фирмы, который должен был поставить в пермские школы мебель, но не сделал этого, только взял деньги. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Виновный зарегистрировал коммерческую фирму и направлял в школы письма с предложениями о продаже мебели и другого оборудования, нужного для учебы. Получив согласие, он изготавливал контрактную документацию, где обязательным условием была полная предоплата», — указано в пресс-релизе. При этом мужчина ничего школам не отправлял. Таким образом с мая 2018 года по февраль 2020 года он похитил в общей сумме 1,3 млн рублей у пермских школ. Все сделки заключались без проведения торгов, поскольку сумма контракта в каждом случае не превышала допустимый финансовый предел. Кировский районный суд Перми приговорил мошенника к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. А также, с учетом ранее вынесенных решений по искам, рассмотренным Арбитражным судом Пермского края, частично взыскал с него причиненный школам ущерб. Ранее URA.RU сообщало, что пермский полицейский получил награду за раскрытие коррупционной схемы в вузе. Сумма ущерба оценена в 28,5 млн рублей.

В Перми вынесли приговор руководителю фирмы, который должен был поставить в пермские школы мебель, но не сделал этого, только взял деньги. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Виновный зарегистрировал коммерческую фирму и направлял в школы письма с предложениями о продаже мебели и другого оборудования, нужного для учебы. Получив согласие, он изготавливал контрактную документацию, где обязательным условием была полная предоплата», — указано в пресс-релизе. При этом мужчина ничего школам не отправлял. Таким образом с мая 2018 года по февраль 2020 года он похитил в общей сумме 1,3 млн рублей у пермских школ. Все сделки заключались без проведения торгов, поскольку сумма контракта в каждом случае не превышала допустимый финансовый предел. Кировский районный суд Перми приговорил мошенника к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. А также, с учетом ранее вынесенных решений по искам, рассмотренным Арбитражным судом Пермского края, частично взыскал с него причиненный школам ущерб. Ранее URA.RU сообщало, что пермский полицейский получил награду за раскрытие коррупционной схемы в вузе. Сумма ущерба оценена в 28,5 млн рублей.