06 декабря 2022

В Перми мошенник обокрал школы на 1,3 млн под видом поставок мебели

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина брал деньги, но мебель не привозил Фото:

В Перми вынесли приговор руководителю фирмы, который должен был поставить в пермские школы мебель, но не сделал этого, только взял деньги. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«Виновный зарегистрировал коммерческую фирму и направлял в школы письма с предложениями о продаже мебели и другого оборудования, нужного для учебы. Получив согласие, он изготавливал контрактную документацию, где обязательным условием была полная предоплата», — указано в пресс-релизе.

При этом мужчина ничего школам не отправлял. Таким образом с мая 2018 года по февраль 2020 года он похитил в общей сумме 1,3 млн рублей у пермских школ. Все сделки заключались без проведения торгов, поскольку сумма контракта в каждом случае не превышала допустимый финансовый предел.

Кировский районный суд Перми приговорил мошенника к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. А также, с учетом ранее вынесенных решений по искам, рассмотренным Арбитражным судом Пермского края, частично взыскал с него причиненный школам ущерб.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский полицейский получил награду за раскрытие коррупционной схемы в вузе. Сумма ущерба оценена в 28,5 млн рублей.

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В Перми вынесли приговор руководителю фирмы, который должен был поставить в пермские школы мебель, но не сделал этого, только взял деньги. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Виновный зарегистрировал коммерческую фирму и направлял в школы письма с предложениями о продаже мебели и другого оборудования, нужного для учебы. Получив согласие, он изготавливал контрактную документацию, где обязательным условием была полная предоплата», — указано в пресс-релизе. При этом мужчина ничего школам не отправлял. Таким образом с мая 2018 года по февраль 2020 года он похитил в общей сумме 1,3 млн рублей у пермских школ. Все сделки заключались без проведения торгов, поскольку сумма контракта в каждом случае не превышала допустимый финансовый предел. Кировский районный суд Перми приговорил мошенника к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. А также, с учетом ранее вынесенных решений по искам, рассмотренным Арбитражным судом Пермского края, частично взыскал с него причиненный школам ущерб. Ранее URA.RU сообщало, что пермский полицейский получил награду за раскрытие коррупционной схемы в вузе. Сумма ущерба оценена в 28,5 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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