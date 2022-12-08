Власти Нижневартовска не вернут на работу учителя, в чьем классе произошла поножовщина

09 декабря 2022 в 14:42 Размер текста - 17 +

Несмотря на собранные родителями подписи, учительницу не вернут Фото: Елена Антипина © URA.RU Администрация Нижневартовска (ХМАО) не планирует возвращать на работу уволенную классную руководительницу 8 класса, в котором между двумя учениками произошла поножовщина, несмотря на организованный родителями сбор подписей. В пресс-службе мэрии города корреспонденту URA.RU сообщили, что решение освободить от должности педагога было аргументированным. «По информации департамента образования города, решение об освобождении от занимаемой должности сотрудников школы было аргументированным. С учащимися организовано психологическое сопровождение», — прокомментировали в пресс-службе. В администрации города добавили, что 8 декабря провели встречу с родителями учеников 21 школы и дали пояснения по данной ситуации. «Более того, администрация школы и департамент образования готовы еще раз встретиться с родителями этого класса и довести до них результаты проверки», — уточнили в мэрии. Ранее URA.RU писало об организации сбора подписей родителями учеников. Они выступили в защиту уволенной классной руководительницы. К ней обращалась мать нападавшего и сообщала о буллинге, но педагог не отреагировала должным образом и не подключила службу медиации. В 21 школе Нижневартовска 6 декабря подросток несколько раз ударил ножом своего одноклассника. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация Нижневартовска (ХМАО) не планирует возвращать на работу уволенную классную руководительницу 8 класса, в котором между двумя учениками произошла поножовщина, несмотря на организованный родителями сбор подписей. В пресс-службе мэрии города корреспонденту URA.RU сообщили, что решение освободить от должности педагога было аргументированным. «По информации департамента образования города, решение об освобождении от занимаемой должности сотрудников школы было аргументированным. С учащимися организовано психологическое сопровождение», — прокомментировали в пресс-службе. В администрации города добавили, что 8 декабря провели встречу с родителями учеников 21 школы и дали пояснения по данной ситуации. «Более того, администрация школы и департамент образования готовы еще раз встретиться с родителями этого класса и довести до них результаты проверки», — уточнили в мэрии. Ранее URA.RU писало об организации сбора подписей родителями учеников. Они выступили в защиту уволенной классной руководительницы. К ней обращалась мать нападавшего и сообщала о буллинге, но педагог не отреагировала должным образом и не подключила службу медиации. В 21 школе Нижневартовска 6 декабря подросток несколько раз ударил ножом своего одноклассника. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.