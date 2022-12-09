Ирина Текслер передала дивизии необходимые в зоне СВО вещи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга губернатора Челябинской области и руководитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер встретилась с танкистами дивизии Центрального военного округа (ЦВО). От лица «Фонда 2020» она передала танкистам военное снаряжение.

«Сегодня, в День Героев Отечества, я встречалась с нашими ребятами танковой дивизии Центрального военного округа в Челябинской области. От нашего Фонд 2020 передала 1500 жгутов турникетного типа, 1500 окклюзионных пластырей пневмоторакс, все это будет распределено через нашу дивизию», — написала Текслер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также по просьбе мобилизованных сержантов она привезла квадрокоптер, тепловизор- монокуляр и рации. Вскоре это военное снаряжение мобилизованные заберут с собой в зону проведения спецоперации.

«У ребят настрой хороший, они понимают, что в режиме открытой военной агрессии против нашей страны нужно сплотиться. Мы всей страной, всей нашей областью тоже сплотились, встали плечом к плечу, чтобы помогать нашим солдатам, нашим бойцам осуществлять их боевые задачи», — отметила первая леди региона.

Мобилизованные проходят воинскую подготовку для отправки в Донбасс. Призванные жители региона примут участие в спецоперации, которую Россия проводит на Украине с 24 февраля.

Ирина Текслер привезла военное оборудование по личной просьбе военнослужащих Фото: Ирина Текслер во «ВКонтакте»

Гостья отмечает боевой настрой мобилизованных и дарит дивизии квадрокоптер Фото: Ирина Текслер во «ВКонтакте»

Ирина Текслер считает, что во время военной агрессии против нашей страны нужно сплотиться и оказывать помощь Фото: Ирина Текслер во «ВКонтакте»