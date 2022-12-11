В Челябинске соль будут сыпать только в местах гололедицы

Реагенты будут применять только на особо опасных участках дорог
В Челябинске соль будут применять только в местах гололедицы. Об этом 12 декабря на аппаратном совещании заявила мэр Наталья Котова.
«Там, где гололедица. На остальных участках не применяем противогололедный материал совсем. И нужно вычистить прилотковую часть и вывезти там, где остался еще снег. Пока есть возможность, делать улицы чище», — пояснила Котова.
По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Челябинске ожидается потепление. Дневные температуры будут колебаться от -2 до -12 градусов, ночные от -7 до -19 градусов.
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