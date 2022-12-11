11 декабря 2022
10 декабря 2022

В Челябинске соль будут сыпать только в местах гололедицы

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед.Челябинск, погода, гололед, климат, лед, гололедица
Реагенты будут применять только на особо опасных участках дорог Фото:

В Челябинске соль будут применять только в местах гололедицы. Об этом 12 декабря на аппаратном совещании заявила мэр Наталья Котова.

«Там, где гололедица. На остальных участках не применяем противогололедный материал совсем. И нужно вычистить прилотковую часть и вывезти там, где остался еще снег. Пока есть возможность, делать улицы чище», — пояснила Котова.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Челябинске ожидается потепление. Дневные температуры будут колебаться от -2 до -12 градусов, ночные от -7 до -19 градусов.

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В Челябинске соль будут применять только в местах гололедицы. Об этом 12 декабря на аппаратном совещании заявила мэр Наталья Котова. «Там, где гололедица. На остальных участках не применяем противогололедный материал совсем. И нужно вычистить прилотковую часть и вывезти там, где остался еще снег. Пока есть возможность, делать улицы чище», — пояснила Котова. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Челябинске ожидается потепление. Дневные температуры будут колебаться от -2 до -12 градусов, ночные от -7 до -19 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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