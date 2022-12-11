В Челябинске ближайшая неделя будет снежной и ветреной

12 декабря 2022 в 03:00 Размер текста - 17 +

В конце недели пройдет сильный снегопад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начинающаяся неделя принесет Челябинску вполне обычную, комфортную для середины декабря погоду. В городе будет не очень холодно, но снежно и ветрено. Об этом URA.RU сообщили в областном гидрометеоцентре. «В течение недели дневные температуры будут колебаться от -2 до -12 градусов, ночные от -7 до -19 градусов. Ветер переменных направлений, от 9 до 15 м/с. Небольшие снегопады ожидаются 12, 13 и 17 декабря, сильный снег пройдет в воскресенье, 18 декабря. Всю неделю будет преимущественно пасмурно, только в пятницу солнце будет светить весь день», — рассказали синоптики. Гидрометеоцентр уже обещал челябинцам ветреные и снежные выходные — 10 и 11 декабря. Этот прогноз в целом подтвердился.

Начинающаяся неделя принесет Челябинску вполне обычную, комфортную для середины декабря погоду. В городе будет не очень холодно, но снежно и ветрено. Об этом URA.RU сообщили в областном гидрометеоцентре. «В течение недели дневные температуры будут колебаться от -2 до -12 градусов, ночные от -7 до -19 градусов. Ветер переменных направлений, от 9 до 15 м/с. Небольшие снегопады ожидаются 12, 13 и 17 декабря, сильный снег пройдет в воскресенье, 18 декабря. Всю неделю будет преимущественно пасмурно, только в пятницу солнце будет светить весь день», — рассказали синоптики. Гидрометеоцентр уже обещал челябинцам ветреные и снежные выходные — 10 и 11 декабря. Этот прогноз в целом подтвердился.