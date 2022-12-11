Жители ХМАО отказываются устраиваться на работу в полицию

Аттестованный водитель получает порядка 40 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители ХМАО не хотят устраиваться на работу в полицию из-за низкой зарплаты и высокой нагрузки на сотрудников. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном управлении МВД.

«Везде по округу дефицит кадров. В управлении некомплект более 10%. А раз некомплект большой, то нагрузка высокая. Плюс еще командировки на Северный Кавказ. Одному сотруднику приходится работать за нескольких человек. Зарплата себя уже не оправдывает. Она, по сути, за десять лет практически не поднялась. С 2011 года было четыре индексации, и то по 3-4%. Естественно, зарплата осталась на том же уровне. Продавец в „Пятерочке“ получает такую же зарплату, как сотрудник ГИБДД. Вот и не идут работать. Зачем брать на себя ответственность, если можно больше в магазине получать?» — пояснил собеседник агентства.

По его словам, аттестованный сотрудник на должности водителя получает порядка 40 тысяч рублей при условии, что у него есть все северные надбавки. А офицер на кабинетной работе в ГИБДД при условии всех северных надбавок будет получать 60 тысяч рублей. Для уточнения информации журналист обратился в окружное управление МВД. Там пообещали подготовить ответ после официального запроса, который и был направлен в их адрес.

Ранее URA.RU сообщало, что в полицию ХМАО набирают студентов, чтобы закрыть вопрос с дефицитом кадров. УМВД по ХМАО запустило в вузах региона обучающую программу, после окончания которой у студента есть приоритет при устройстве на работу в полицию.