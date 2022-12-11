11 декабря 2022
10 декабря 2022

В ХМАО учителя боятся остаться без премии к Новому году

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, учитель, школа, рука с ручкой
Нижневартовские педагоги пожаловались на лишение годовых бонусов Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) учителя боятся, что им не выплатят тринадцатую зарплату к новогодним праздникам. Пост одного из педагогов школы №2 опубликовало несколько городских сообществ в социальной сети «Вконтакте».

«Вчера в очередной раз, уже который год подряд, сотрудники школы №2 узнали, что не будет ни тринадцатой зарплаты, ни премии. И причина одна — якобы отсутствие экономии. Считаю, что если в организации уже много лет подряд отсутствует экономия, то средства расходуются руководителем неправильно и руководитель абсолютно не компетентен», — написал учитель.

В департаменте образования администрации города корреспонденту URA.RU пояснили, что премиальная выплата по итогам работы за год выплачивается в конце финансового года при наличии экономии средств по фонду оплаты труда. «Выплата не является обязательной и не нарушает локальные акты организации. Сейчас до школ города доведены дополнительные средства в связи с увеличением норматива. В образовательных организациях делают расчет. В случае экономии по итогам года премиальная выплата будет», — прокомментировали в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что только треть югорчан рассчитывает получить бонусы и премии по итогам года. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса SuperJob.

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В Нижневартовске (ХМАО) учителя боятся, что им не выплатят тринадцатую зарплату к новогодним праздникам. Пост одного из педагогов школы №2 опубликовало несколько городских сообществ в социальной сети «Вконтакте». «Вчера в очередной раз, уже который год подряд, сотрудники школы №2 узнали, что не будет ни тринадцатой зарплаты, ни премии. И причина одна — якобы отсутствие экономии. Считаю, что если в организации уже много лет подряд отсутствует экономия, то средства расходуются руководителем неправильно и руководитель абсолютно не компетентен», — написал учитель. В департаменте образования администрации города корреспонденту URA.RU пояснили, что премиальная выплата по итогам работы за год выплачивается в конце финансового года при наличии экономии средств по фонду оплаты труда. «Выплата не является обязательной и не нарушает локальные акты организации. Сейчас до школ города доведены дополнительные средства в связи с увеличением норматива. В образовательных организациях делают расчет. В случае экономии по итогам года премиальная выплата будет», — прокомментировали в департаменте. Ранее URA.RU писало, что только треть югорчан рассчитывает получить бонусы и премии по итогам года. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса SuperJob.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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