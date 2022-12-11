В ХМАО учителя боятся остаться без премии к Новому году

12 декабря 2022 в 16:12 Размер текста - 17 +

Нижневартовские педагоги пожаловались на лишение годовых бонусов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) учителя боятся, что им не выплатят тринадцатую зарплату к новогодним праздникам. Пост одного из педагогов школы №2 опубликовало несколько городских сообществ в социальной сети «Вконтакте». «Вчера в очередной раз, уже который год подряд, сотрудники школы №2 узнали, что не будет ни тринадцатой зарплаты, ни премии. И причина одна — якобы отсутствие экономии. Считаю, что если в организации уже много лет подряд отсутствует экономия, то средства расходуются руководителем неправильно и руководитель абсолютно не компетентен», — написал учитель. В департаменте образования администрации города корреспонденту URA.RU пояснили, что премиальная выплата по итогам работы за год выплачивается в конце финансового года при наличии экономии средств по фонду оплаты труда. «Выплата не является обязательной и не нарушает локальные акты организации. Сейчас до школ города доведены дополнительные средства в связи с увеличением норматива. В образовательных организациях делают расчет. В случае экономии по итогам года премиальная выплата будет», — прокомментировали в департаменте. Ранее URA.RU писало, что только треть югорчан рассчитывает получить бонусы и премии по итогам года. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса SuperJob.

В Нижневартовске (ХМАО) учителя боятся, что им не выплатят тринадцатую зарплату к новогодним праздникам. Пост одного из педагогов школы №2 опубликовало несколько городских сообществ в социальной сети «Вконтакте». «Вчера в очередной раз, уже который год подряд, сотрудники школы №2 узнали, что не будет ни тринадцатой зарплаты, ни премии. И причина одна — якобы отсутствие экономии. Считаю, что если в организации уже много лет подряд отсутствует экономия, то средства расходуются руководителем неправильно и руководитель абсолютно не компетентен», — написал учитель. В департаменте образования администрации города корреспонденту URA.RU пояснили, что премиальная выплата по итогам работы за год выплачивается в конце финансового года при наличии экономии средств по фонду оплаты труда. «Выплата не является обязательной и не нарушает локальные акты организации. Сейчас до школ города доведены дополнительные средства в связи с увеличением норматива. В образовательных организациях делают расчет. В случае экономии по итогам года премиальная выплата будет», — прокомментировали в департаменте. Ранее URA.RU писало, что только треть югорчан рассчитывает получить бонусы и премии по итогам года. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса SuperJob.