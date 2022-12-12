12 декабря 2022

Мэр Ханты-Мансийска встретился с сенатором ради разговора о помощи семьям мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие кинофестиваля «Дух Огня». Ханты-Мансийск, исаков эдуард
Дети мобилизованных будут посещать спортивные секции бесплатно Фото:

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин встретился с сенатором от ХМАО Эдуардом Исаковым для решения вопросов, касающихся помощи семьям мобилизованных. В частности, обсуждался вопрос о возможности детей мобилизованных югорчан посещать спортивные секции бесплатно. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Ханты-Мансийска.

«Обсудили работу ханты-мансийского Центра помощи военнослужащим. Эдуард Владимирович уделяет особое внимание семьям мобилизованных и их поддержке. Одна из таких мер — возможность детям мобилизованных бесплатно посещать спортивные секции. Сейчас проводятся обсуждения по этому вопросу», — сообщил Ряшин.

Помимо этого, обсуждался вопрос об организации в городе доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. «Создание безбарьерной городской среды необходимо не только для инвалидов, но и для других маломобильных групп. В разные периоды жизни в такой среде нуждаются до 50% населения. Это люди с временными или длительными нарушениями здоровья, беременные женщины, пожилые, люди с детскими колясками», — добавил Ряшин.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске отказались от праздничных фейерверков. На сэкономленные деньги мэрия города купит новогодние подарки для детей мобилизованных жителей.

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Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин встретился с сенатором от ХМАО Эдуардом Исаковым для решения вопросов, касающихся помощи семьям мобилизованных. В частности, обсуждался вопрос о возможности детей мобилизованных югорчан посещать спортивные секции бесплатно. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Ханты-Мансийска. «Обсудили работу ханты-мансийского Центра помощи военнослужащим. Эдуард Владимирович уделяет особое внимание семьям мобилизованных и их поддержке. Одна из таких мер — возможность детям мобилизованных бесплатно посещать спортивные секции. Сейчас проводятся обсуждения по этому вопросу», — сообщил Ряшин. Помимо этого, обсуждался вопрос об организации в городе доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. «Создание безбарьерной городской среды необходимо не только для инвалидов, но и для других маломобильных групп. В разные периоды жизни в такой среде нуждаются до 50% населения. Это люди с временными или длительными нарушениями здоровья, беременные женщины, пожилые, люди с детскими колясками», — добавил Ряшин. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске отказались от праздничных фейерверков. На сэкономленные деньги мэрия города купит новогодние подарки для детей мобилизованных жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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