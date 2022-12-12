Мэр Ханты-Мансийска встретился с сенатором ради разговора о помощи семьям мобилизованных

Дети мобилизованных будут посещать спортивные секции бесплатно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин встретился с сенатором от ХМАО Эдуардом Исаковым для решения вопросов, касающихся помощи семьям мобилизованных. В частности, обсуждался вопрос о возможности детей мобилизованных югорчан посещать спортивные секции бесплатно. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Ханты-Мансийска.

«Обсудили работу ханты-мансийского Центра помощи военнослужащим. Эдуард Владимирович уделяет особое внимание семьям мобилизованных и их поддержке. Одна из таких мер — возможность детям мобилизованных бесплатно посещать спортивные секции. Сейчас проводятся обсуждения по этому вопросу», — сообщил Ряшин.

Помимо этого, обсуждался вопрос об организации в городе доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. «Создание безбарьерной городской среды необходимо не только для инвалидов, но и для других маломобильных групп. В разные периоды жизни в такой среде нуждаются до 50% населения. Это люди с временными или длительными нарушениями здоровья, беременные женщины, пожилые, люди с детскими колясками», — добавил Ряшин.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске отказались от праздничных фейерверков. На сэкономленные деньги мэрия города купит новогодние подарки для детей мобилизованных жителей.