В Нижневартовске силовики ждут выздоровления подростка, который устроил поножовщину в школе

Силовики назначат меру пресечения для восьмиклассника в 21-й школе Нижневартовска, который устроил поножовщину и ранил сам себя, после его выздоровления. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО.
«В отношении подростка и по факту халатности были возбуждены уголовные дела, но на данный момент обвинение никому не предъявлялось. Сейчас оба подростка в больнице и идут на поправку. Пока он идет на поправку мера пресечения для него не определена», — сказали в следкоме.
Ранее URA.RU писало, что 6 декабря один из учеников нанес другому ножевые ранения. Пострадавшего доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии, где он находится до сих пор. Нападавший школьник также оказался в больнице с самопорезом, при этом следователи возбудили уже два уголовных дела. Видео инцидента также попало на камеры видеонаблюдения.
Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал Ханты, деньги, нефтевышки