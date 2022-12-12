12 декабря 2022

В Нижневартовске силовики ждут выздоровления подростка, который устроил поножовщину в школе

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики определят меру пресечения устроившему поножовщину школьнику, после его выздоровления Фото:

Силовики назначат меру пресечения для восьмиклассника в 21-й школе Нижневартовска, который устроил поножовщину и ранил сам себя, после его выздоровления. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

«В отношении подростка и по факту халатности были возбуждены уголовные дела, но на данный момент обвинение никому не предъявлялось. Сейчас оба подростка в больнице и идут на поправку. Пока он идет на поправку мера пресечения для него не определена», — сказали в следкоме.

Ранее URA.RU писало, что 6 декабря один из учеников нанес другому ножевые ранения. Пострадавшего доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии, где он находится до сих пор. Нападавший школьник также оказался в больнице с самопорезом, при этом следователи возбудили уже два уголовных дела. Видео инцидента также попало на камеры видеонаблюдения.

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Силовики назначат меру пресечения для восьмиклассника в 21-й школе Нижневартовска, который устроил поножовщину и ранил сам себя, после его выздоровления. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО. «В отношении подростка и по факту халатности были возбуждены уголовные дела, но на данный момент обвинение никому не предъявлялось. Сейчас оба подростка в больнице и идут на поправку. Пока он идет на поправку мера пресечения для него не определена», — сказали в следкоме. Ранее URA.RU писало, что 6 декабря один из учеников нанес другому ножевые ранения. Пострадавшего доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии, где он находится до сих пор. Нападавший школьник также оказался в больнице с самопорезом, при этом следователи возбудили уже два уголовных дела. Видео инцидента также попало на камеры видеонаблюдения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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