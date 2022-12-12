В Нижневартовске силовики ждут выздоровления подростка, который устроил поножовщину в школе

13 декабря 2022 в 19:55 Размер текста - 17 +

Силовики определят меру пресечения устроившему поножовщину школьнику, после его выздоровления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Силовики назначат меру пресечения для восьмиклассника в 21-й школе Нижневартовска, который устроил поножовщину и ранил сам себя, после его выздоровления. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО. «В отношении подростка и по факту халатности были возбуждены уголовные дела, но на данный момент обвинение никому не предъявлялось. Сейчас оба подростка в больнице и идут на поправку. Пока он идет на поправку мера пресечения для него не определена», — сказали в следкоме. Ранее URA.RU писало, что 6 декабря один из учеников нанес другому ножевые ранения. Пострадавшего доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии, где он находится до сих пор. Нападавший школьник также оказался в больнице с самопорезом, при этом следователи возбудили уже два уголовных дела. Видео инцидента также попало на камеры видеонаблюдения.

Силовики назначат меру пресечения для восьмиклассника в 21-й школе Нижневартовска, который устроил поножовщину и ранил сам себя, после его выздоровления. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО. «В отношении подростка и по факту халатности были возбуждены уголовные дела, но на данный момент обвинение никому не предъявлялось. Сейчас оба подростка в больнице и идут на поправку. Пока он идет на поправку мера пресечения для него не определена», — сказали в следкоме. Ранее URA.RU писало, что 6 декабря один из учеников нанес другому ножевые ранения. Пострадавшего доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии, где он находится до сих пор. Нападавший школьник также оказался в больнице с самопорезом, при этом следователи возбудили уже два уголовных дела. Видео инцидента также попало на камеры видеонаблюдения.