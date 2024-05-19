19 мая 2024
18 мая 2024

Из скандального учреждения правительства ХМАО бегут сотрудники. Инсайд

Сотрудники Технопарка ХМАО заявили о массовых увольнениях и низких зарплатах
© Служба новостей «URA.RU»
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Источник заявил о массовых увольнениях в Технопарке
Источник заявил о массовых увольнениях в Технопарке Фото:

«Технопарк высоких технологий» ХМАО, известный по скандалам с наноморсом и повторному изобретению стелек с подогревом, массово покидают сотрудники. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что за последние месяцы уволились около 30 человек — это более половины всего состава подведомственного правительству Югры автономного учреждения.

«Сотрудников, в первую очередь, не устраивает зарплата. Они переходят в другие подведы даже с понижением в должности, но при этом на более высокие оклады. Оставшиеся бьют тревогу и готовят открытое письмо губернатору ХМАО Наталье Комаровой. Увольняются даже те, кто проработал в Технопарке много лет — например, отставку прочат заместителю директора Игорю Анфалову. При этом, как говорят, единственная сотрудница, которой директор Денис Скрыганов выбил двойную ставку, — его землячка из Мурманска и протеже Виктория Тимонина, возглавляющая управление перспективного планирования», — поделился инсайдер.

Получить оперативный комментарий Скрыганова на момент публикации не удалось. Он не ответил на звонок журналиста агентства. В «Технопарк» направлен запрос, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что директор Технопарка ХМАО подал в суд на Счетную палату ХМАО. Проверка ведомства выявила нецелевые расходы бюджета.

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«Технопарк высоких технологий» ХМАО, известный по скандалам с наноморсом и повторному изобретению стелек с подогревом, массово покидают сотрудники. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что за последние месяцы уволились около 30 человек — это более половины всего состава подведомственного правительству Югры автономного учреждения. «Сотрудников, в первую очередь, не устраивает зарплата. Они переходят в другие подведы даже с понижением в должности, но при этом на более высокие оклады. Оставшиеся бьют тревогу и готовят открытое письмо губернатору ХМАО Наталье Комаровой. Увольняются даже те, кто проработал в Технопарке много лет — например, отставку прочат заместителю директора Игорю Анфалову. При этом, как говорят, единственная сотрудница, которой директор Денис Скрыганов выбил двойную ставку, — его землячка из Мурманска и протеже Виктория Тимонина, возглавляющая управление перспективного планирования», — поделился инсайдер. Получить оперативный комментарий Скрыганова на момент публикации не удалось. Он не ответил на звонок журналиста агентства. В «Технопарк» направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что директор Технопарка ХМАО подал в суд на Счетную палату ХМАО. Проверка ведомства выявила нецелевые расходы бюджета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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