18 мая 2024
17 мая 2024

Житель ХМАО уехали на федеральный канал на программу к Андрею Малахову

Житель ХМАО принял участие в шоу «Привет, Андрей!»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-подход с участниками оркестра волынщиков “City Pipes” в Филармонии. Екатеринбург, микрофон
Югорчанин исполнил песню «Веселый ветер» Фото:

Певец из Ханты-Мансийска (ХМАО) Юрий Сорокин стал участником программы «Привет, Андрей!», которую показывают на телеканале «Россия-1». На шоу он исполнил композицию из картины «Дети капитана Гранта» — «Веселый ветер». Эфир был опубликован на сайте Смотрим.ру.

«Она появилась у меня в репертуаре с детства. Она входит сразу в кровь и ты ее поешь всегда. <…> Песня заряжает тебя, она как друг. Она и зовет тебя и ведет. Хватает за шкирку и тащит просто, когда ты ребенок. Я всегда вспоминаю песни, которые в детстве первый раз услышал — из „Красной шапочка“, „Мэри Поппинс“», — сказал Сорокин.

В этот раз программа была посвящена песням из детских кинофильмов. В выпуске субботнего шоу прозвучали любимые песни героев: «Выше радуги», «Мария, Мирабела», «Вам и не снилось», «Морозко», «Приключения Буратино». В связи с этим Юрий открыл программу композицией из картины «Дети капитана Гранта» — «Веселый ветер», которая входит в его репертуар. Кроме того, он спел песню «33 коровы». В этот момент ему подпевал весь зал.

«Привет, Андрей!» — вечернее развлекательное шоу Андрея Малахова, которое выходит на телеканале «Россия-1». Знаменитые гости вместе с ведущим Малаховым обсуждают только хорошие новости, вспоминают самые приятные события и делятся друг с другом исключительно оптимизмом.

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Певец из Ханты-Мансийска (ХМАО) Юрий Сорокин стал участником программы «Привет, Андрей!», которую показывают на телеканале «Россия-1». На шоу он исполнил композицию из картины «Дети капитана Гранта» — «Веселый ветер». Эфир был опубликован на сайте Смотрим.ру. «Она появилась у меня в репертуаре с детства. Она входит сразу в кровь и ты ее поешь всегда. <…> Песня заряжает тебя, она как друг. Она и зовет тебя и ведет. Хватает за шкирку и тащит просто, когда ты ребенок. Я всегда вспоминаю песни, которые в детстве первый раз услышал — из „Красной шапочка“, „Мэри Поппинс“», — сказал Сорокин. В этот раз программа была посвящена песням из детских кинофильмов. В выпуске субботнего шоу прозвучали любимые песни героев: «Выше радуги», «Мария, Мирабела», «Вам и не снилось», «Морозко», «Приключения Буратино». В связи с этим Юрий открыл программу композицией из картины «Дети капитана Гранта» — «Веселый ветер», которая входит в его репертуар. Кроме того, он спел песню «33 коровы». В этот момент ему подпевал весь зал. «Привет, Андрей!» — вечернее развлекательное шоу Андрея Малахова, которое выходит на телеканале «Россия-1». Знаменитые гости вместе с ведущим Малаховым обсуждают только хорошие новости, вспоминают самые приятные события и делятся друг с другом исключительно оптимизмом.
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