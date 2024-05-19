19 мая 2024
18 мая 2024

В ХМАО жительница получила штраф за проукраинские лозунги

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд оштрафовал жительницу ХМАО за проукраинские лозунги
Суд оштрафовал жительницу ХМАО за проукраинские лозунги Фото:

Суд Покачей (ХМАО) оштрафовал югорчанку на 30 000 рублей за проукраинский лозунг. Об этом сообщается в картотеке суда.

«[Осужденная] в присутствии окружающих, выкрикнула лозунг: «Слава Украине!»* (признан Минюстом РФ нацистским лозунгом — прим. URA.RU) Тем самым осуществила публичное действие, направленное на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации», – сообщается в картотеке. Суд оштрафовал на 30 000 рублей.

Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.

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Суд Покачей (ХМАО) оштрафовал югорчанку на 30 000 рублей за проукраинский лозунг. Об этом сообщается в картотеке суда. «[Осужденная] в присутствии окружающих, выкрикнула лозунг: «Слава Украине!»* (признан Минюстом РФ нацистским лозунгом — прим. URA.RU) Тем самым осуществила публичное действие, направленное на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации», – сообщается в картотеке. Суд оштрафовал на 30 000 рублей. Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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