В ХМАО жительница получила штраф за проукраинские лозунги

Суд оштрафовал жительницу ХМАО за проукраинские лозунги
Суд Покачей (ХМАО) оштрафовал югорчанку на 30 000 рублей за проукраинский лозунг. Об этом сообщается в картотеке суда.
«[Осужденная] в присутствии окружающих, выкрикнула лозунг: «Слава Украине!»* (признан Минюстом РФ нацистским лозунгом — прим. URA.RU) Тем самым осуществила публичное действие, направленное на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации», – сообщается в картотеке. Суд оштрафовал на 30 000 рублей.
Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
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