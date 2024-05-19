Появился фаворит на пост главы поселка Белый Яр в Сургутском районе

В Сургутском районе фаворитом на пост мэра поселения Белый Яр стал помощник экс-главы района Дмитрия Макущенко Владимир Мансуров, который сейчас работает в администрации Солнечного. Об этом URA.RU сообщил источники в политическом истеблишменте района.
«Мансуров участвует в предварительном голосовании «Единой России». Он уже общается с жителями в качестве кандидата в мэры. Работает в администрации поселка Солнечный заведующим сектором по охране труда и ГО и ЧС. До этого являлся помощником бывшего главы Сургутского района Дмитрия Макущенко. Определяющим фактором, что его кандидатуру выдвинули на пост главы поселка, стало то, что он долгое время прожил в Белом Яру и его знает население», — рассказал инсайдер.
Выборы на должность главы Белого яра пройдут в сентябре. С июня кандидаты могут подавать заявки на участие. Между тем в беседе с журналистом URA.RU Мансуров заявил, что говорить о его участии преждевременно. «Пока окончательное решение не принято. Как приму, готов буду это обсудить», — сообщил Мансуров.
Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава Белого Яра Валерий Лупырь оставил пост 5 апреля 2024 года из-за проблем с сердцем. В должности мэра он проработал полтора года.
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