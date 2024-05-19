19 мая 2024
18 мая 2024

В Роспотребнадзоре ХМАО объяснили, как избежать сальмонеллеза

Чтобы избежать сальмонеллеза жителям ХМАО посоветовали мыть яйца
© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы не заболеть сальмонеллезом, необходимо мыть руки и термически обрабатывать продукты питания
Чтобы не заболеть сальмонеллезом, необходимо мыть руки и термически обрабатывать продукты питания Фото:

Чтобы не заразиться сальмонеллезом, жителям ХМАО посоветовали мыть яйца и соблюдать правила хранения продуктов. Информация о борьбе с бактериями рода Сальмонелла появилась в telegram-канале Роспотребнадзора Югры.

"Мойте руки перед едой — это самое важное и действенное правило. Соблюдайте сроки хранения продуктов, особенно молока, мяса, фарша, салатов, рыбы и морепродуктов. Храните яйца и мясо отдельно друг от друга. Тщательно мойте яйца и не употребляйте их сырыми", — посоветовали в публикации надзорного ведомства.

Также специалисты Роспотребнадзора напомнили об обязательной термической обработке мясных продуктов при высокой температуре, кипячении молока и воды перед употреблением. Один из советов экспертов — избегать употребления сырых сыров и творога в летний период. Кроме того важно приобретать мясо только в проверенных местах с ветеринарным освидетельствованием.

Болезнь сальмонеллез вызывают одноименные бактерии. Сальмонеллы попадают в организм при употреблении продуктов животного происхождения: мясо животных и птиц, а также яйца. Погибают бактерии только при воздействии температуры в 80 градусов на протяжении 10 минут.

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Чтобы не заразиться сальмонеллезом, жителям ХМАО посоветовали мыть яйца и соблюдать правила хранения продуктов. Информация о борьбе с бактериями рода Сальмонелла появилась в telegram-канале Роспотребнадзора Югры. "Мойте руки перед едой — это самое важное и действенное правило. Соблюдайте сроки хранения продуктов, особенно молока, мяса, фарша, салатов, рыбы и морепродуктов. Храните яйца и мясо отдельно друг от друга. Тщательно мойте яйца и не употребляйте их сырыми", — посоветовали в публикации надзорного ведомства. Также специалисты Роспотребнадзора напомнили об обязательной термической обработке мясных продуктов при высокой температуре, кипячении молока и воды перед употреблением. Один из советов экспертов — избегать употребления сырых сыров и творога в летний период. Кроме того важно приобретать мясо только в проверенных местах с ветеринарным освидетельствованием. Болезнь сальмонеллез вызывают одноименные бактерии. Сальмонеллы попадают в организм при употреблении продуктов животного происхождения: мясо животных и птиц, а также яйца. Погибают бактерии только при воздействии температуры в 80 градусов на протяжении 10 минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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