В ХМАО строительство лицея информационных технологий идет с опережением сроков

19 мая 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Изначально лицей планировалось построить к концу 2025 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийске глава департамента строительства и ЖКХ Югры Матвей Каров проверил важные городские стройки. Возведение лицея информационных технологий идет с опережением сроков. Об этом в telegram-канале организации. «Директор Депстроя Югры проинспектировал стройки в Ханты-Мансийске. Матвей Каров осмотрел ход строительства лицея информационных технологий. Объект возводится с опережением сроков», — говорится в сообщении. Завершение строительства IT-лицея запланировано на конец 2025 года. В нем смогут обучаться 350 учеников, а также будет возведено здание общежитие на 109 мест. Каров также осмотрел ход подготовки к предстоящему капитальному ремонту Межрегионального центра профессиональной патологии. Строителям предстоит отремонтировать площади более 25 тысяч квадратных метров. В Сургуте за 200 миллионов рублей планируется ремонт легендарного кинотеатра «Аврора». Был определен исполнитель. Позднее инвестор, компания «Гулливер», отказалась от этой идеи, так как существует риск увеличения срока окупаемости объекта до 27 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийске глава департамента строительства и ЖКХ Югры Матвей Каров проверил важные городские стройки. Возведение лицея информационных технологий идет с опережением сроков. Об этом в telegram-канале организации. «Директор Депстроя Югры проинспектировал стройки в Ханты-Мансийске. Матвей Каров осмотрел ход строительства лицея информационных технологий. Объект возводится с опережением сроков», — говорится в сообщении. Завершение строительства IT-лицея запланировано на конец 2025 года. В нем смогут обучаться 350 учеников, а также будет возведено здание общежитие на 109 мест. Каров также осмотрел ход подготовки к предстоящему капитальному ремонту Межрегионального центра профессиональной патологии. Строителям предстоит отремонтировать площади более 25 тысяч квадратных метров. В Сургуте за 200 миллионов рублей планируется ремонт легендарного кинотеатра «Аврора». Был определен исполнитель. Позднее инвестор, компания «Гулливер», отказалась от этой идеи, так как существует риск увеличения срока окупаемости объекта до 27 лет.