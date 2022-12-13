13 декабря 2022

В ХМАО полиция отвезла местного жителя, пытавшегося ворваться в детсад, в психдиспансер

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт
Полиция подозревает его в употреблении наркотиков Фото:

Местного жителя Нижневартовска, которого задержали при попытке ворваться в детский сад, отвезли в психоневрологический диспансер из-за подозрений в употреблении наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе полиции ХМАО.

«В настоящее время гражданин направлен в ПНД для прохождения освидетельствования. Предположительно, он находился в состоянии наркотического опьянения. По данному факту полицейскими проводится проверка, личность гражданина установлена. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении полиции.

Ранее URA.RU писало, что мужчина перелез через забор и попытался попасть в детский сад, однако на входе был задержан охранником и вахтовиком до прибытия полиции. Из-за случившегося дети были эвакуированы и доставлены в соседний детский сад.

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Местного жителя Нижневартовска, которого задержали при попытке ворваться в детский сад, отвезли в психоневрологический диспансер из-за подозрений в употреблении наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе полиции ХМАО. «В настоящее время гражданин направлен в ПНД для прохождения освидетельствования. Предположительно, он находился в состоянии наркотического опьянения. По данному факту полицейскими проводится проверка, личность гражданина установлена. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении полиции. Ранее URA.RU писало, что мужчина перелез через забор и попытался попасть в детский сад, однако на входе был задержан охранником и вахтовиком до прибытия полиции. Из-за случившегося дети были эвакуированы и доставлены в соседний детский сад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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