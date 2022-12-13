В ХМАО полиция отвезла местного жителя, пытавшегося ворваться в детсад, в психдиспансер

14 декабря 2022 в 15:04 Размер текста - 17 +

Полиция подозревает его в употреблении наркотиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Местного жителя Нижневартовска, которого задержали при попытке ворваться в детский сад, отвезли в психоневрологический диспансер из-за подозрений в употреблении наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе полиции ХМАО. «В настоящее время гражданин направлен в ПНД для прохождения освидетельствования. Предположительно, он находился в состоянии наркотического опьянения. По данному факту полицейскими проводится проверка, личность гражданина установлена. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении полиции. Ранее URA.RU писало, что мужчина перелез через забор и попытался попасть в детский сад, однако на входе был задержан охранником и вахтовиком до прибытия полиции. Из-за случившегося дети были эвакуированы и доставлены в соседний детский сад.

Местного жителя Нижневартовска, которого задержали при попытке ворваться в детский сад, отвезли в психоневрологический диспансер из-за подозрений в употреблении наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе полиции ХМАО. «В настоящее время гражданин направлен в ПНД для прохождения освидетельствования. Предположительно, он находился в состоянии наркотического опьянения. По данному факту полицейскими проводится проверка, личность гражданина установлена. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении полиции. Ранее URA.RU писало, что мужчина перелез через забор и попытался попасть в детский сад, однако на входе был задержан охранником и вахтовиком до прибытия полиции. Из-за случившегося дети были эвакуированы и доставлены в соседний детский сад.