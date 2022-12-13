Махонин призвал пермяков к позитиву

14 декабря 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

По словам Махонина, у края есть все ресурсы для того, чтобы справиться со сложностями Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин призвал жителей региона позитивно смотреть в будущее. В прямом эфире на телеканале «Россия 24» он заявил, что у региона есть все, для преодоления сложностей. «Несмотря на все сложности надо всегда позитивно смотреть в будущее. Почему? Сложности возникают для того, чтобы их преодолевать. У нас есть все для этого. Самое главное у нас есть мы сами — люди, которые всю жизнь работали, труженики, которые не боятся сложностей и живут в лучшем регионе страны», — отметил глава региона. В ходе прямого эфира Махонина также подвел итоги мобилизации в крае. И назвал главный вызов региона в 2023 году — это выполнение гособоронзаказа.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин призвал жителей региона позитивно смотреть в будущее. В прямом эфире на телеканале «Россия 24» он заявил, что у региона есть все, для преодоления сложностей. «Несмотря на все сложности надо всегда позитивно смотреть в будущее. Почему? Сложности возникают для того, чтобы их преодолевать. У нас есть все для этого. Самое главное у нас есть мы сами — люди, которые всю жизнь работали, труженики, которые не боятся сложностей и живут в лучшем регионе страны», — отметил глава региона. В ходе прямого эфира Махонина также подвел итоги мобилизации в крае. И назвал главный вызов региона в 2023 году — это выполнение гособоронзаказа.