13 декабря 2022

Махонин призвал пермяков к позитиву

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский круизный форум. Пермь., махонин дмитрий
По словам Махонина, у края есть все ресурсы для того, чтобы справиться со сложностями Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин призвал жителей региона позитивно смотреть в будущее. В прямом эфире на телеканале «Россия 24» он заявил, что у региона есть все, для преодоления сложностей.

«Несмотря на все сложности надо всегда позитивно смотреть в будущее. Почему? Сложности возникают для того, чтобы их преодолевать. У нас есть все для этого. Самое главное у нас есть мы сами — люди, которые всю жизнь работали, труженики, которые не боятся сложностей и живут в лучшем регионе страны», — отметил глава региона.

В ходе прямого эфира Махонина также подвел итоги мобилизации в крае. И назвал главный вызов региона в 2023 году — это выполнение гособоронзаказа.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин призвал жителей региона позитивно смотреть в будущее. В прямом эфире на телеканале «Россия 24» он заявил, что у региона есть все, для преодоления сложностей. «Несмотря на все сложности надо всегда позитивно смотреть в будущее. Почему? Сложности возникают для того, чтобы их преодолевать. У нас есть все для этого. Самое главное у нас есть мы сами — люди, которые всю жизнь работали, труженики, которые не боятся сложностей и живут в лучшем регионе страны», — отметил глава региона. В ходе прямого эфира Махонина также подвел итоги мобилизации в крае. И назвал главный вызов региона в 2023 году — это выполнение гособоронзаказа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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