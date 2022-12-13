Губернатор Махонин общается с пермяками. Онлайн-трансляция

Губернатор Махонин общается с пермяками. Онлайн-трансляция

14 декабря 2022 в 13:00 Размер текста - 17 +

Губернатор региона Дмитрий Махонин в прямом эфире подводит итоги года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проводит прямой эфир с жителями региона. Он подводит итоги своей работы за год и рассказывает о планах на 2023 год. Также Махонин отвечает на вопросы пермяков. Главные заявления губернатора — в онлайн-трансляции URA.RU. 13:07 «Это был непростой рабочий год. Мы столкнулись с вызовами. В начале года усилились санкционные режимы и наши предприятия столкнулись со сложностями. Первые два квартала года мы решали вопросы, чтобы не было ни массовых сокращений, ни уходов в простой. Сейчас вся промышленность работает в нормальном режиме. Большое спасибо всем жителям Пермского края, которые помогали нам во время мобилизации, от вязания носков, до предприятий, которые сохранили зарплаты работникам», — сказал губернатор Махонин в начале трансляции. Он также отметил, что Пермский край будет поддерживать Северодонецк. Вызовом на будущий год он назвал рост оборонного заказа. Сейчас регион отрабатывает создание новых оборонных мощностей, подготовку новых площадок. 13:13 На вопрос пермячки о новой единой выплате, которая положена на детей, Махонин ответил: «Чтобы упростить получение различного рода выплат над детей нужно с начала года написать заявление в любой форме, можно сделать это на Госуслугах, в любом МФЦ и впоследствии получать их „в режиме единого социального окна“. Если заявление не будет написано, то выплаты не прекратятся». 13:19 «Наш конек — производство и переработка молока. Пермский край входит в тройку лидеров регионов по производству молочной продукции», — сказал Махонин, обсуждая меры поддержки агропромышленного комплекса для региональных предприятий. 13:23 Отвечая на вопрос жительницы Кунгура Нины, Махонин сообщил, что уже выделено 240 миллионов рублей и свалка, которая находится в Кунгуре будет рекультивирована. В планах также ликвидация свалок в Березниках, Соликамске и Чайковском 13:28 До конца недели 40 новых автомобилей будут предоставлены в пользование пермских больниц, еще 400 новых медицинских аппаратов будут поставлены в медучреждения до конца года. 13:32 Открытие моста через Чусовую запланировано на следующую неделю. После открытия планируется закрыть старую часть моста для проведения ремонтных работ. 13:36 Обсуждая результаты программы догазификации, Махонин отметил, что «Газпром газораспределение Пермь» клиентоориентированы и с ними приятно работать. 13:41 Отвечая на вопрос жителя Краснокамска Сергея о старых автобусах, которые ходят по маршруту Краснокамск — Пермь, Махонин сказал, что поручит министерству транспорта проверить работу перевозчика ООО «Дизель» и применить к нему штрафы. Также он посоветовал немного потерпеть пока не закончатся старые контракты с перевозчиков, а по новым контрактам уже должны будут ходить новые автобусы. 13:44 Махонин: «летом 2023 года в планах запустить новый водный вид водного транспорта, который будет курсировать по маршруту Пермь-I — Закамск — Краснокамск». 13:47 Махонин назвал тему обустройства контейнерных площадок для сбора мусора очень важным направлением. Более ста новых мусорных площадок в Перми было оборудовано. В дальнейшем планируется развивать это направление. 13:51 Губернатор считает, что с очисткой снегопада городские власти не справились. «Ехал сейчас к вам в студию и заметил, что центральные дороги не расчистили, а во дворах и приездах конь не валялся. Мэрии надо напрячься», — сказал Махонин. Он отметил, что во время продолжительного снегопада на краевых дорогах круглосуточно работало 500 единиц техники. 13:54 Подготовка к 300-летию Перми идет по плану. В 2023 году будут продолжаться финальные работы по реконструкции скверов и парков, а также фасадов домов центральных улиц. Планируется вернуть подсветку Коммунального моста. В 2023 году должно быть завершено большое количество важных проектов, в частности строительство инфекционной больницы, галереи и других. К вопросу о завершении строительства зоопарка в 2023 году Махонин переплюнул «Тьфу-тьфу-тьфу». 14:01 Обсуждая туристическую привлекательность Пермского края губернатор Махонин заявил, что важную роль играет не только строительство дорог и культурных объекты, но и съемки фильмов на территории региона. «Надо сделать так, чтобы Пермь становилась Меккой съемок фильмов. Ежегодно в регионе проводятся съемки порядка десяти фильмов. Это показывает наш регион с красивой стороны», — сказал губернатор. 14:03 В завершение трансляции Махонин сказал, что пермяки живут в самом лучшем регионе, он поздравил жителей края с наступающим Новым годом и пожелал всем позитива, хорошего настроения и здоровья. Сам губернатор традиционно будет отмечать праздник в кругу семьи в родном поселке Рябинино. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проводит прямой эфир с жителями региона. Он подводит итоги своей работы за год и рассказывает о планах на 2023 год. Также Махонин отвечает на вопросы пермяков. Главные заявления губернатора — в онлайн-трансляции URA.RU. 13:07 14.12.2022 «Это был непростой рабочий год. Мы столкнулись с вызовами. В начале года усилились санкционные режимы и наши предприятия столкнулись со сложностями. Первые два квартала года мы решали вопросы, чтобы не было ни массовых сокращений, ни уходов в простой. Сейчас вся промышленность работает в нормальном режиме. Большое спасибо всем жителям Пермского края, которые помогали нам во время мобилизации, от вязания носков, до предприятий, которые сохранили зарплаты работникам», — сказал губернатор Махонин в начале трансляции. Он также отметил, что Пермский край будет поддерживать Северодонецк. Вызовом на будущий год он назвал рост оборонного заказа. Сейчас регион отрабатывает создание новых оборонных мощностей, подготовку новых площадок. 13:13 14.12.2022 На вопрос пермячки о новой единой выплате, которая положена на детей, Махонин ответил: «Чтобы упростить получение различного рода выплат над детей нужно с начала года написать заявление в любой форме, можно сделать это на Госуслугах, в любом МФЦ и впоследствии получать их „в режиме единого социального окна“. Если заявление не будет написано, то выплаты не прекратятся». 13:19 14.12.2022 «Наш конек — производство и переработка молока. Пермский край входит в тройку лидеров регионов по производству молочной продукции», — сказал Махонин, обсуждая меры поддержки агропромышленного комплекса для региональных предприятий. 13:23 14.12.2022 Отвечая на вопрос жительницы Кунгура Нины, Махонин сообщил, что уже выделено 240 миллионов рублей и свалка, которая находится в Кунгуре будет рекультивирована. В планах также ликвидация свалок в Березниках, Соликамске и Чайковском 13:28 14.12.2022 До конца недели 40 новых автомобилей будут предоставлены в пользование пермских больниц, еще 400 новых медицинских аппаратов будут поставлены в медучреждения до конца года. 13:32 14.12.2022 Открытие моста через Чусовую запланировано на следующую неделю. После открытия планируется закрыть старую часть моста для проведения ремонтных работ. 13:36 14.12.2022 Обсуждая результаты программы догазификации, Махонин отметил, что «Газпром газораспределение Пермь» клиентоориентированы и с ними приятно работать. 13:41 14.12.2022 Отвечая на вопрос жителя Краснокамска Сергея о старых автобусах, которые ходят по маршруту Краснокамск — Пермь, Махонин сказал, что поручит министерству транспорта проверить работу перевозчика ООО «Дизель» и применить к нему штрафы. Также он посоветовал немного потерпеть пока не закончатся старые контракты с перевозчиков, а по новым контрактам уже должны будут ходить новые автобусы. 13:44 14.12.2022 Махонин: «летом 2023 года в планах запустить новый водный вид водного транспорта, который будет курсировать по маршруту Пермь-I — Закамск — Краснокамск». 13:47 14.12.2022 Махонин назвал тему обустройства контейнерных площадок для сбора мусора очень важным направлением. Более ста новых мусорных площадок в Перми было оборудовано. В дальнейшем планируется развивать это направление. 13:51 14.12.2022 Губернатор считает, что с очисткой снегопада городские власти не справились. «Ехал сейчас к вам в студию и заметил, что центральные дороги не расчистили, а во дворах и приездах конь не валялся. Мэрии надо напрячься», — сказал Махонин. Он отметил, что во время продолжительного снегопада на краевых дорогах круглосуточно работало 500 единиц техники. 13:54 14.12.2022 Подготовка к 300-летию Перми идет по плану. В 2023 году будут продолжаться финальные работы по реконструкции скверов и парков, а также фасадов домов центральных улиц. Планируется вернуть подсветку Коммунального моста. В 2023 году должно быть завершено большое количество важных проектов, в частности строительство инфекционной больницы, галереи и других. К вопросу о завершении строительства зоопарка в 2023 году Махонин переплюнул «Тьфу-тьфу-тьфу». 14:01 14.12.2022 Обсуждая туристическую привлекательность Пермского края губернатор Махонин заявил, что важную роль играет не только строительство дорог и культурных объекты, но и съемки фильмов на территории региона. «Надо сделать так, чтобы Пермь становилась Меккой съемок фильмов. Ежегодно в регионе проводятся съемки порядка десяти фильмов. Это показывает наш регион с красивой стороны», — сказал губернатор. 14:03 14.12.2022 В завершение трансляции Махонин сказал, что пермяки живут в самом лучшем регионе, он поздравил жителей края с наступающим Новым годом и пожелал всем позитива, хорошего настроения и здоровья. Сам губернатор традиционно будет отмечать праздник в кругу семьи в родном поселке Рябинино.