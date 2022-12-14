HH назвал топ-10 самых популярных профессий в Свердловской области

Самой популярной профессией в Свердловской области стала менеджер

15 декабря 2022 в 13:05 Размер текста - 17 +

На менеджера приходится 8,5% из числа всех размещенных вакансий Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Самой востребованной профессией в Свердловской области в 2022 году оказалась «Менеджер по продажам и работе с клиентами». Также в топ вошли продавец, водитель и бухгалтер. Об этом стало известно благодаря исследованию крупнейшего онлайн-рекрутера в РФ HeadHunter, которое имеется в распоряжении редакции. Согласно представленной таблице, самой востребованной профессией стала «Менеджер по продажам и работе с клиентами» (8,5% всех размещенных на сайте рекрутера вакансий). Кроме того, в топ вошли продавец (6,3%), водитель (3,6%), бухгалтер (2,8%) и инженер-конструктор (2,4%). Кроме того, в топ вошли программист, врач, повар и упаковщик. Если говорить о самых невостребованных профессиях, то в России это комплаенс-менеджер и бортпроводник (менее ста вакансий за 2022 год), а в Свердловской области — дата-сайентист, директор юридического департамента, продуктовый аналитик, брокер, комплаенс-менеджер и бортпроводник (не более пяти вакансий).

Самой востребованной профессией в Свердловской области в 2022 году оказалась «Менеджер по продажам и работе с клиентами». Также в топ вошли продавец, водитель и бухгалтер. Об этом стало известно благодаря исследованию крупнейшего онлайн-рекрутера в РФ HeadHunter, которое имеется в распоряжении редакции. Согласно представленной таблице, самой востребованной профессией стала «Менеджер по продажам и работе с клиентами» (8,5% всех размещенных на сайте рекрутера вакансий). Кроме того, в топ вошли продавец (6,3%), водитель (3,6%), бухгалтер (2,8%) и инженер-конструктор (2,4%). Кроме того, в топ вошли программист, врач, повар и упаковщик. Если говорить о самых невостребованных профессиях, то в России это комплаенс-менеджер и бортпроводник (менее ста вакансий за 2022 год), а в Свердловской области — дата-сайентист, директор юридического департамента, продуктовый аналитик, брокер, комплаенс-менеджер и бортпроводник (не более пяти вакансий).