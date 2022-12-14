В Челябинске открылась новая пиццерия с неаполитанской кухней

15 декабря 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

Блюда пиццерии готовятся по традиционной итальянской рецептуре Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Челябинске открылась новая пиццерия международного холдинга с неаполитанской кухней. Об этом сообщили в социальных сетях. «Сегодня открылась RONI PIZZA NAPOLETANA — холдинг родом из Узбекистана. Ключевыми элементами кухни должны стать дровяная печь и главное блюдо — пицца по-неаполитански. Та самая, с высокими бортами и леопардовыми подпалинами», — написали в паблике Resto74 во «ВКонтакте». В заведении будет представлено около 19 видов неаполитанской пиццы и итальянские закуски. Тесто для пиццы создают по традиционному итальянскому рецепту из четырех ингредиентов — муки, соли, дрожжей и воды. Пиццерия работает по улице Кирова, 110. Ранее в Челябинске открылся новый итальянский ресторан. В меню заведения вошли 11 классических и фирменных пицц, домашняя паста ручной работы, стейки и блюда из морепродуктов.

В Челябинске открылась новая пиццерия международного холдинга с неаполитанской кухней. Об этом сообщили в социальных сетях. «Сегодня открылась RONI PIZZA NAPOLETANA — холдинг родом из Узбекистана. Ключевыми элементами кухни должны стать дровяная печь и главное блюдо — пицца по-неаполитански. Та самая, с высокими бортами и леопардовыми подпалинами», — написали в паблике Resto74 во «ВКонтакте». В заведении будет представлено около 19 видов неаполитанской пиццы и итальянские закуски. Тесто для пиццы создают по традиционному итальянскому рецепту из четырех ингредиентов — муки, соли, дрожжей и воды. Пиццерия работает по улице Кирова, 110. Ранее в Челябинске открылся новый итальянский ресторан. В меню заведения вошли 11 классических и фирменных пицц, домашняя паста ручной работы, стейки и блюда из морепродуктов.