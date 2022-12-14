14 декабря 2022

В Челябинске открылась новая пиццерия с неаполитанской кухней

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За несколько недель до открытия пиццерии Евгения Кексина
Блюда пиццерии готовятся по традиционной итальянской рецептуре Фото:

В Челябинске открылась новая пиццерия международного холдинга с неаполитанской кухней. Об этом сообщили в социальных сетях.

«Сегодня открылась RONI PIZZA NAPOLETANA — холдинг родом из Узбекистана. Ключевыми элементами кухни должны стать дровяная печь и главное блюдо — пицца по-неаполитански. Та самая, с высокими бортами и леопардовыми подпалинами», — написали в паблике Resto74 во «ВКонтакте».

В заведении будет представлено около 19 видов неаполитанской пиццы и итальянские закуски. Тесто для пиццы создают по традиционному итальянскому рецепту из четырех ингредиентов — муки, соли, дрожжей и воды. Пиццерия работает по улице Кирова, 110.

Ранее в Челябинске открылся новый итальянский ресторан. В меню заведения вошли 11 классических и фирменных пицц, домашняя паста ручной работы, стейки и блюда из морепродуктов.

Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал Челябинск, который смог.

В Челябинске открылась новая пиццерия международного холдинга с неаполитанской кухней. Об этом сообщили в социальных сетях. «Сегодня открылась RONI PIZZA NAPOLETANA — холдинг родом из Узбекистана. Ключевыми элементами кухни должны стать дровяная печь и главное блюдо — пицца по-неаполитански. Та самая, с высокими бортами и леопардовыми подпалинами», — написали в паблике Resto74 во «ВКонтакте». В заведении будет представлено около 19 видов неаполитанской пиццы и итальянские закуски. Тесто для пиццы создают по традиционному итальянскому рецепту из четырех ингредиентов — муки, соли, дрожжей и воды. Пиццерия работает по улице Кирова, 110. Ранее в Челябинске открылся новый итальянский ресторан. В меню заведения вошли 11 классических и фирменных пицц, домашняя паста ручной работы, стейки и блюда из морепродуктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...