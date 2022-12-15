В пермском ТЦ «Айсберг» орудует телефонный вор

Мужчина украл телефон у пермячки в ТЦ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермяк под видом покупателя украл у продавца новогодних елок мобильный телефон и сбежал. Девушка обратилась в полицию, но ведет поиски вора самостоятельно. Она опубликовала видеозапись с камер наблюдения, чтобы установить личность преступника.

«9 декабря я помогала другу в магазине елок в ТЦ „Айсберг“. Около семи вечера в отдел зашел мужчина, он представился покупателем и сказал, что выбирает елку в подарок для дочери. Он выбрал модель и когда я стала упаковывать товар в коробку, сообщил, что пошел за банковской картой к жене. Вероятно, в тот момент он уже присвоил мой телефон, в отдел он больше не вернулся. На видео с камер наблюдения видно, что он сразу покинул торговый центр и убежал в сторону улицы Пушкина. Когда я упаковала елку и поняла, что телефона нет, прошло примерно 10 минут, догонять его было уже поздно», — рассказала пермячка URA.RU.

Девушка написала заявление о краже в правоохранительные органы и ведет поиски мужчины самостоятельно — видео с камер наблюдения она опубликовала в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе УМВД по городу Перми агентству сообщили, что заявление пермячки зарегистрировано, сейчас по данному факту проводится проверка.