Курганский губернатор дал важное поручение на Новый год

В Курганской области будут патрулировать города и села в новогодние праздники

Вадим Шумков поставил задачи по обеспечению безопасности в новогодние праздники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков призвал уделить особое внимание по обеспечению безопасности в новогодние и рождественские праздники. Такие задачи он поставил в ходе оперативного штаба, сообщает telegram-канал «Курганская область официально».

«Особое внимание — объектам, обеспечивающим жизнедеятельность населения, транспорту, коммуникациям, объектам энергетики, местам массового пребывания людей, аэропорту, вокзалам. В период новогодних и рождественских праздников планируется проводить патрулирование в городах и селах области», — говорится в сообщении. В праздничные дни будут работать правоохранительные структуры, дежурить администрации муниципальных образований и аварийные службы.

Ранее URA.RU писало, что в губернатор Шумков дал срочное поручение мэрам создать комиссии по ЧС в связи с плохой погодой. Также сообщалось, что глава региона призвал россиян молиться, чтобы восполнить дефицит любви в обществе. 20 декабря Шумков поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздником и пожелал успехов в работе.