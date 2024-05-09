Российские хакеры разместили на украинских сайтах цитату Путина

В основном, были взломаны страницы образовательных учреждений Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Хакеры из РФ, взломавшие украинские сайты, разметили на ресурсах поздравление с 9 Мая, а также цитату президента России Владимира Путина о братстве российского и украинского народов. В этом признался один из участников группы «Килобайт V».

«Сегодня российские хакеры успешно поздравили учеников и студентов на сайтах учебных учреждений Украины с нашим общим праздником — Днем Победы», — пояснил собеседник РИА Новости. По его словам, атаке, главным образом, подверглись страницы вузов, лицеев и прочих учебных заведений.

Хакер уточнил, что работе взломанных сайтов это не помешало. На лицевых страницах организаций была размещена сокращенная цитата Путина: «Мы всегда, и вы знаете мою позицию, считали украинский народ братским <…>. Я и сейчас так думаю. И то, что происходит, — это, конечно, трагедия, наша общая <…>». В тексте поздравления с 9 Мая развивается мысль об общей истории РФ и Украины.

Также хакеры призывали бойцов ВСУ, которые не желают умирать за киевский режим, воспользоваться радиочастотой 149.200 с позывным «Волга». Через нее можно выйти на командование ВС РФ и договориться о том, как сложить оружие.

Несколькими днями ранее МИД Германии срочно вызвало посла России из-за предполагаемой кибератаки. В Европе связали происходящее с подготовкой к выборам в США, пишет телеканал « 360 » . Москва отвергает обвинения в свой адрес.