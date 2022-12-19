Прокуратура заставила власти в ХМАО отремонтировать крышу здания, где занимаются дети-инвалиды

20 декабря 2022 в 11:54 Размер текста - 17 +

Протекающая крыша останавливала занятия для детей-инвалидов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прокуратура заставила администрацию Октябрьского района (ХМАО) отремонтировать крышу учреждения культуры. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Во время прокурорской проверки выяснилось, что крыша здания, в котором расположено учреждение социального обслуживания детей-инвалидов, систематически протекает. Весной и осенью приходится отменять занятия», — уточнили в прокуратуре. Суд встал на строну ведомства. В данный момент протекания крыши устранены. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура ХМАО провела проверку соблюдения закона об образовании. В ходе нее выявили более 600 нарушений.

Прокуратура заставила администрацию Октябрьского района (ХМАО) отремонтировать крышу учреждения культуры. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Во время прокурорской проверки выяснилось, что крыша здания, в котором расположено учреждение социального обслуживания детей-инвалидов, систематически протекает. Весной и осенью приходится отменять занятия», — уточнили в прокуратуре. Суд встал на строну ведомства. В данный момент протекания крыши устранены. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура ХМАО провела проверку соблюдения закона об образовании. В ходе нее выявили более 600 нарушений.