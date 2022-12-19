Прокуратура заставила власти в ХМАО отремонтировать крышу здания, где занимаются дети-инвалиды

Протекающая крыша останавливала занятия для детей-инвалидов
Прокуратура заставила администрацию Октябрьского района (ХМАО) отремонтировать крышу учреждения культуры. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Во время прокурорской проверки выяснилось, что крыша здания, в котором расположено учреждение социального обслуживания детей-инвалидов, систематически протекает. Весной и осенью приходится отменять занятия», — уточнили в прокуратуре.
Суд встал на строну ведомства. В данный момент протекания крыши устранены.
Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура ХМАО провела проверку соблюдения закона об образовании. В ходе нее выявили более 600 нарушений.
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