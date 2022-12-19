19 декабря 2022

Прокуратура заставила власти в ХМАО отремонтировать крышу здания, где занимаются дети-инвалиды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городские картинки. Пермь, ремонт кровли, ремонт крыши
Протекающая крыша останавливала занятия для детей-инвалидов Фото:

Прокуратура заставила администрацию Октябрьского района (ХМАО) отремонтировать крышу учреждения культуры. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Во время прокурорской проверки выяснилось, что крыша здания, в котором расположено учреждение социального обслуживания детей-инвалидов, систематически протекает. Весной и осенью приходится отменять занятия», — уточнили в прокуратуре.

Суд встал на строну ведомства. В данный момент протекания крыши устранены.

Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура ХМАО провела проверку соблюдения закона об образовании. В ходе нее выявили более 600 нарушений.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал Ханты, деньги, нефтевышки.

Прокуратура заставила администрацию Октябрьского района (ХМАО) отремонтировать крышу учреждения культуры. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Во время прокурорской проверки выяснилось, что крыша здания, в котором расположено учреждение социального обслуживания детей-инвалидов, систематически протекает. Весной и осенью приходится отменять занятия», — уточнили в прокуратуре. Суд встал на строну ведомства. В данный момент протекания крыши устранены. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура ХМАО провела проверку соблюдения закона об образовании. В ходе нее выявили более 600 нарушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...