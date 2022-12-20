Мэр Добрянки Пермского края поспорил со статистикой по убыли населения

Константин Лызов опасается, что сокращение населения приведет к сокращению финансирования Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Глава Добрянского городского округа Константин Лызов усомнился в результатах Всероссийской переписи-2020 года. В ноябре 2021 года в муниципалитете было почти на 8 тысяч больше, чем в окончательных итогах, которые представил на совете глав территорий 20 декабря глава Пермьстата Владимир Белянин. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте».

«По данным на ноябрь 2021 года, которые у на сбыли, количество переписавшихся было 54 тысячи. Сегодня по вашим данным у нас 47 тысяч. Снижение в Добрянке на 15% быть не может. Почти 8 тысяч населения. Но Добрянка — это центр Пермского края, у нас прирост идет ежегодный. По вводу жилья мы с опережением в три раза идем», — отметил Лызов.

Белянин ответил ему, что такая ситуация сложилась почти по всем мнуиципалитетам. В ноябре были «контрольные цифры», а потом Пермьстат вычищал в несколько этапов «задвоения и затроения». Некоторые люди подавали о себе данные по 100 раз. «Цифры сейчас окончательные и обжалованию не подлежат», — заявил глава Пермьстата.

Лызов возразил ему, что данные неубедительные. Он спросил главу минтера Светлану Усачеву, скажется ли сокращение населения на субсидиях из бюджета Пермского края Добрянке. Она ответила, что в 2023 году это не брали в расчет.

На помощь пришел губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, который предположил, что в Добрянке, где работает «Лукойл», много вахтовиков. «Мы же не просто так говорим, что нам надо максимально полно призывать людей участвовать в переписи именно на территории района, где они проживают и преимущественно находятся. Возможно, кто-то переписался в других территориях. В Перми в том числе. Но нюансов много, я согласен», — отметил он. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае сократилось количество иностранцев.