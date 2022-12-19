Из Пермского края уезжают украинцы и грузины, а приезжают турки и марокканцы

Пермьстат: из Пермского края уезжает все больше граждан Украины и Грузии

20 декабря 2022 в 16:09 Размер текста - 17 +

В Пермском крае живет около 5 тысяч иностранцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В топе иностранных жителей на территории Пермского края по итогам Всероссийской переписи 2020 года оказались турки, марокканцы и туркмены. В 2010 году в него входили украинцы, грузины и белорусы, сообщил на заседании совета глав муниципалитетов 20 декабря руководитель Пермьстата Владимир Белянин. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «Весьма интересно, как с годами меняется численность иностранцев. В 2010 году в топ входили граждане Украины, Грузии и Беларуси. А в 2020 структура модифицировалась, и наиболее многочисленными группами стали граждане Турции, Туркменистана и Марокко», — отметил Белянин. Лидеры в 2020 году остались неизменными — это граждане Таджикистана и Узбекистана. А вот место на третьей строчке в 2020 году по сравнению с 2010 заняли индусы. Десять лет назад на ней были азербайджанцы. Однако в Пермском крае живет всего 4,9 тысяч человек. 99,8% жителей края имеют российское гражданство. Количество иностранцев за 10 лет уменьшилось на 17%. Ранее URA.RU сообщало, что в сотнях пермских деревень не осталось жителей.

В топе иностранных жителей на территории Пермского края по итогам Всероссийской переписи 2020 года оказались турки, марокканцы и туркмены. В 2010 году в него входили украинцы, грузины и белорусы, сообщил на заседании совета глав муниципалитетов 20 декабря руководитель Пермьстата Владимир Белянин. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «Весьма интересно, как с годами меняется численность иностранцев. В 2010 году в топ входили граждане Украины, Грузии и Беларуси. А в 2020 структура модифицировалась, и наиболее многочисленными группами стали граждане Турции, Туркменистана и Марокко», — отметил Белянин. Лидеры в 2020 году остались неизменными — это граждане Таджикистана и Узбекистана. А вот место на третьей строчке в 2020 году по сравнению с 2010 заняли индусы. Десять лет назад на ней были азербайджанцы. Однако в Пермском крае живет всего 4,9 тысяч человек. 99,8% жителей края имеют российское гражданство. Количество иностранцев за 10 лет уменьшилось на 17%. Ранее URA.RU сообщало, что в сотнях пермских деревень не осталось жителей.