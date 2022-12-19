19 декабря 2022

В ХМАО полиция провела обыск в кабинете у мэра, который находится под следствием

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Силовики провели обыски в мэрии Барсово Фото:

В администрации городского поселения Барсово (ХМАО) сотрудники ОБЭП провели обыски и выемку документов. Эту информацию корреспонденту URA.RU рассказал один из инсайдеров в политических кругах.

«Действительно, сегодня был обыск и изъятие документов в администрации Барсово. Это связанно с уголовными делами в отношении главы городского поселения Позднякова», — уточнили источники.

В полиции оперативно подтвердить информацию не удалось. Телефон самого мэра Позднякова не обслуживается.

Ранее URA.RU рассказывало, что после проверки прокуратуры Сургутского района СК РФ по ХМАО возбудил уголовное дело в отношении главы Барсово Вячеслава Позднякова. Он подозревается в нецелевом расходовании бюджетных средств и халатности.

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В администрации городского поселения Барсово (ХМАО) сотрудники ОБЭП провели обыски и выемку документов. Эту информацию корреспонденту URA.RU рассказал один из инсайдеров в политических кругах. «Действительно, сегодня был обыск и изъятие документов в администрации Барсово. Это связанно с уголовными делами в отношении главы городского поселения Позднякова», — уточнили источники. В полиции оперативно подтвердить информацию не удалось. Телефон самого мэра Позднякова не обслуживается. Ранее URA.RU рассказывало, что после проверки прокуратуры Сургутского района СК РФ по ХМАО возбудил уголовное дело в отношении главы Барсово Вячеслава Позднякова. Он подозревается в нецелевом расходовании бюджетных средств и халатности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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