В ХМАО полиция провела обыск в кабинете у мэра, который находится под следствием

Силовики провели обыски в мэрии Барсово Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В администрации городского поселения Барсово (ХМАО) сотрудники ОБЭП провели обыски и выемку документов. Эту информацию корреспонденту URA.RU рассказал один из инсайдеров в политических кругах.

«Действительно, сегодня был обыск и изъятие документов в администрации Барсово. Это связанно с уголовными делами в отношении главы городского поселения Позднякова», — уточнили источники.

В полиции оперативно подтвердить информацию не удалось. Телефон самого мэра Позднякова не обслуживается.

Ранее URA.RU рассказывало, что после проверки прокуратуры Сургутского района СК РФ по ХМАО возбудил уголовное дело в отношении главы Барсово Вячеслава Позднякова. Он подозревается в нецелевом расходовании бюджетных средств и халатности.