20 декабря 2022

Курганский водитель насмерть сбил пешехода и улетел с трассы

© Служба новостей «URA.RU»
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Пешеход скончался до приезда скорой помощи Фото:

На трассе Курган — Садовое 19-летний водитель сбил пешехода насмерть, после чего улетел в кювет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Кургану.

«На 16 километре автодороги Курган — Садовое, водитель, 2003 года рождения допустил наезд на пешехода. В результате происшествия пешеход скончался до приезда бригады «Скорой медицинской помощи. После наезда водитель съехал в левый кювет с последующим опрокидыванием», — сообщают URA.RU в пресс-службе.

Сообщается, что молодой водитель ехал на автомобиле Лада Гранта по неосвещенному участку. После попадания в кювет, курганец получил травмы и был госпитализирован. На погибшем пешеходе не было световозвращающих элементов. Сбитому курганцу было около 48 лет. Как сообщает пресс-служба городского УМВД, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане сбитого на улице Куйбышева пешехода увезли на машине реанимации. Пользователи социальной сети «ВКонтакте» рассказывали, что в этом месте не впервые сбивают человека. Причиной этому они считают отсутствие освещения.

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На трассе Курган — Садовое 19-летний водитель сбил пешехода насмерть, после чего улетел в кювет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Кургану. «На 16 километре автодороги Курган — Садовое, водитель, 2003 года рождения допустил наезд на пешехода. В результате происшествия пешеход скончался до приезда бригады «Скорой медицинской помощи. После наезда водитель съехал в левый кювет с последующим опрокидыванием», — сообщают URA.RU в пресс-службе. Сообщается, что молодой водитель ехал на автомобиле Лада Гранта по неосвещенному участку. После попадания в кювет, курганец получил травмы и был госпитализирован. На погибшем пешеходе не было световозвращающих элементов. Сбитому курганцу было около 48 лет. Как сообщает пресс-служба городского УМВД, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП. Ранее URA.RU писало, что в Кургане сбитого на улице Куйбышева пешехода увезли на машине реанимации. Пользователи социальной сети «ВКонтакте» рассказывали, что в этом месте не впервые сбивают человека. Причиной этому они считают отсутствие освещения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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