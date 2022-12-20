Курганский водитель насмерть сбил пешехода и улетел с трассы

Пешеход скончался до приезда скорой помощи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На трассе Курган — Садовое 19-летний водитель сбил пешехода насмерть, после чего улетел в кювет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Кургану.

«На 16 километре автодороги Курган — Садовое, водитель, 2003 года рождения допустил наезд на пешехода. В результате происшествия пешеход скончался до приезда бригады «Скорой медицинской помощи. После наезда водитель съехал в левый кювет с последующим опрокидыванием», — сообщают URA.RU в пресс-службе.

Сообщается, что молодой водитель ехал на автомобиле Лада Гранта по неосвещенному участку. После попадания в кювет, курганец получил травмы и был госпитализирован. На погибшем пешеходе не было световозвращающих элементов. Сбитому курганцу было около 48 лет. Как сообщает пресс-служба городского УМВД, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане сбитого на улице Куйбышева пешехода увезли на машине реанимации. Пользователи социальной сети «ВКонтакте» рассказывали, что в этом месте не впервые сбивают человека. Причиной этому они считают отсутствие освещения.