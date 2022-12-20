В ХМАО энергетикам повысят зарплату

«Россети Тюмень» проиндексирует зарплату сотрудникам в 2023 году

21 декабря 2022 в 14:24 Размер текста - 17 +

Сотрудникам «Россети Тюмень» повысят зарплату Фото: Александр Кулаковский © URA.RU «Россети Тюмень» собираются проиндексировать зарплату сотрудников в 2023 году. Эту информацию URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «В 2023 году запланированы индексация зарплаты и социальных выплат. В текущем году работникам на 15,9% проиндексированы тарифные ставки и увеличен процент ежемесячной премии», — сообщается в официальном ответе на запрос URA.RU. Также, по данным пресс-службы, ко Дню энергетика (22 декабря) сотрудникам, награжденным государственными, отраслевыми и муниципальными наградами, выплатят денежные премии. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудникам «Сургутнефтегаза» в 2023 году также повысят зарплату. Ожидается, что ее индексация составит четыре процента.

«Россети Тюмень» собираются проиндексировать зарплату сотрудников в 2023 году. Эту информацию URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «В 2023 году запланированы индексация зарплаты и социальных выплат. В текущем году работникам на 15,9% проиндексированы тарифные ставки и увеличен процент ежемесячной премии», — сообщается в официальном ответе на запрос URA.RU. Также, по данным пресс-службы, ко Дню энергетика (22 декабря) сотрудникам, награжденным государственными, отраслевыми и муниципальными наградами, выплатят денежные премии. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудникам «Сургутнефтегаза» в 2023 году также повысят зарплату. Ожидается, что ее индексация составит четыре процента.