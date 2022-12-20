20 декабря 2022

В ХМАО энергетикам повысят зарплату

«Россети Тюмень» проиндексирует зарплату сотрудникам в 2023 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, россети тюмень
Сотрудникам «Россети Тюмень» повысят зарплату Фото:

«Россети Тюмень» собираются проиндексировать зарплату сотрудников в 2023 году. Эту информацию URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«В 2023 году запланированы индексация зарплаты и социальных выплат. В текущем году работникам на 15,9% проиндексированы тарифные ставки и увеличен процент ежемесячной премии», — сообщается в официальном ответе на запрос URA.RU. Также, по данным пресс-службы, ко Дню энергетика (22 декабря) сотрудникам, награжденным государственными, отраслевыми и муниципальными наградами, выплатят денежные премии.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудникам «Сургутнефтегаза» в 2023 году также повысят зарплату. Ожидается, что ее индексация составит четыре процента.

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«Россети Тюмень» собираются проиндексировать зарплату сотрудников в 2023 году. Эту информацию URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «В 2023 году запланированы индексация зарплаты и социальных выплат. В текущем году работникам на 15,9% проиндексированы тарифные ставки и увеличен процент ежемесячной премии», — сообщается в официальном ответе на запрос URA.RU. Также, по данным пресс-службы, ко Дню энергетика (22 декабря) сотрудникам, награжденным государственными, отраслевыми и муниципальными наградами, выплатят денежные премии. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудникам «Сургутнефтегаза» в 2023 году также повысят зарплату. Ожидается, что ее индексация составит четыре процента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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