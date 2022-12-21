Светофоры и дорожные знаки устанавливают разные ведомства Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми светофор, установленный на перекрестке улиц Индустриализации и КИМ, оказался частично перекрыт знаком «Пешеходный переход». Фотография перекрестка появилась в группе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Вот такой вот знак поставили, если ехать с Индустриализации на КИМ, аж полностью загораживает светофор для машин», — говорится в сообщении. Дорожный знак закрыл больше половины светофора, оставив возможность водителям ориентироваться только на красный сигнал.

Под постом появился комментарий подписчика Алексея Драчева о том, что это не единичный случай: «По улице Карпинского от Свиязева до Советской Армии все перекрестки такие. Если ехать по второму ряду, светофоров не увидишь».

В пресс-службе Пермской дирекции дорожного движения URA.RU сообщили, что замечание было передано в МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» и ситуацию разрешат в скором времени: «Проблема в том, что светофорами занимаемся мы, а дорожными знаками — благоустройство районов, поэтому такие случаи иногда бывают». В ведомстве пояснили, что сначала устанавливаются светофоры, а затем знаки. У благоустройств есть свои ГОСТы и нормы по месту, высоте и другим показателям, по которым они обязаны проводить работы.

Ранее URA.RU рассказывало о пробках в Перми. В центре города во время транспортного коллапса не работали три светофора.

Светофор почти весь скрыт дорожным знаком Паблик «Подслушано Пермь» в социальной сети «ВКонтакте»