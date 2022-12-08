Пермяки пожаловались на повсеместные пробки в городе

09 декабря 2022 в 02:43 Размер текста - 17 +

Жители Перми жалуются на десятибалльные пробки в городе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Жители Перми пожаловались в социальных сетях на пробки в разных районах города. Об авариях пользователи «ВКонтакте» не сообщали, но отметили, что на центральной улице не работало несколько светофоров. «А что это сегодня было? Аварий нет, а везде все стояло!», — написала Татьяна Вершинина в паблике «Мой город — Пермь». «Сегодня был коллапс, стояло все в районе Карпинского /Шоссе Космонавтов. Давно не ездила этой дорогой в час пик. Но пассажиры в автобусе сказали, что такие пробки не каждый день», — высказалась Мария Шиляева. «Три неработающих перекрестка по Куйбышева. Не понимаю, как можно целый день профилактировать светофоры всего лишь на трех перекрестках», — поделилась Анна Яхонтова. Другие пользователи соцсети отметили, что пробки в городе обычно ближе к семи вечера рассасываются, а в четверг, наоборот, «заторы уплотнились». Жители поинтересовались друг у друга «куда все поехали?» и добавили, что предновогодние пробки, например, в прошлые годы начинались позже.

Жители Перми пожаловались в социальных сетях на пробки в разных районах города. Об авариях пользователи «ВКонтакте» не сообщали, но отметили, что на центральной улице не работало несколько светофоров. «А что это сегодня было? Аварий нет, а везде все стояло!», — написала Татьяна Вершинина в паблике «Мой город — Пермь». «Сегодня был коллапс, стояло все в районе Карпинского /Шоссе Космонавтов. Давно не ездила этой дорогой в час пик. Но пассажиры в автобусе сказали, что такие пробки не каждый день», — высказалась Мария Шиляева. «Три неработающих перекрестка по Куйбышева. Не понимаю, как можно целый день профилактировать светофоры всего лишь на трех перекрестках», — поделилась Анна Яхонтова. Другие пользователи соцсети отметили, что пробки в городе обычно ближе к семи вечера рассасываются, а в четверг, наоборот, «заторы уплотнились». Жители поинтересовались друг у друга «куда все поехали?» и добавили, что предновогодние пробки, например, в прошлые годы начинались позже.