Челябинцы одобрили реконструкцию ТРК и автостоянки у рынка «Восточный город»

Горожане одобрили проект реконструкции на публичных слушаниях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинцы одобрили реконструкцию торгового-развлекательного комплекса (ТРК) на улице Братьев Кашириных и автостоянки около реки Миасс вблизи «Восточного рынка». Застройщиком проекта выступила компания «Аксель», владеющая рынком. Публичные слушания на эту тему состоялись в Доме архитектора 22 декабря, передает корреспондент URA.RU.

«Проект одобрен. Его передадут в мэрию для утверждения» — пояснили URA.RU на слушаниях.

Согласно проекту, застройщик ООО «Аксель» планирует увеличить этажность ТРК. В результате площадь застройки составит 660 квадратных метров. Объект будет двухэтажным. Представитель компании «Аксель» от общения со СМИ воздержалась.

Кроме рынка, «Аксель» владеет отелем «Мираж», магазином «Модный мех», недостроенной автостоянкой на берегу реки Миасс. Согласно сервису «СБИС», учредителями фирмы являются Виталий Субачев (38%), Валентин и Сергей Бескровные (оба по 29%), Леонид Станковский (3%) и Игорь Шунайлов (3%). Президент компании — Сергей Бескровный. На данный момент выручка компании составляет 23,58 млн рублей. Оборотные активы фирмы превышают текущие долги на 514,9%.

Ранее в Курчатовском районе Челябинска выставили на продажу землю под новый ТРК. Площадь участка составляет 6,5 тысячи квадратных метров.