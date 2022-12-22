Крупнейший университет Челябинска уходит на дистант

23 декабря 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

Дистант в ЮУрГУ ввели на время зачетов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самый крупный вуз Челябинска, Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ), переходит на дистанционный формат обучения. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учебного заведения, новый режим вводится с 26 по 31 декабря. «Определен график работы и учебы на предстоящую неделю. С 26 по 31 декабря будет проходить в режиме онлайн для всех форм обучения», — рассказали URA.RU в ЮУрГУ. В университете отметили, что решение приняли для снижения рисков распространения вирусов гриппа и ОРВИ. Консультации и зачеты будут дистанционно проходить по графику. И.о. ректора вуза Александр Вагнер уточнил, что для дистанта задействуют платформу «Электронный ЮУрГУ». По ряду дисциплин, по которым удаленный формат сдачи невозможен, руководители отдельных школ и институтов ЮУрГУ примут дополнительные решения. При этом сессия после новогодних праздников пройдет в очном режиме.

Самый крупный вуз Челябинска, Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ), переходит на дистанционный формат обучения. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учебного заведения, новый режим вводится с 26 по 31 декабря. «Определен график работы и учебы на предстоящую неделю. С 26 по 31 декабря будет проходить в режиме онлайн для всех форм обучения», — рассказали URA.RU в ЮУрГУ. В университете отметили, что решение приняли для снижения рисков распространения вирусов гриппа и ОРВИ. Консультации и зачеты будут дистанционно проходить по графику. И.о. ректора вуза Александр Вагнер уточнил, что для дистанта задействуют платформу «Электронный ЮУрГУ». По ряду дисциплин, по которым удаленный формат сдачи невозможен, руководители отдельных школ и институтов ЮУрГУ примут дополнительные решения. При этом сессия после новогодних праздников пройдет в очном режиме.