Психолог рассказала, как справиться со стрессом перед Новым годом

Психолог Рязанова: с предновогодним стрессом поможет справиться информационный детокс

24 декабря 2022 в 08:18 Размер текста - 17 +

Справиться со стрессом помогут прогулки, отметила Юлия Рязанова Фото: Денис Моргунов © URA.RU С предновогодним стрессом из-за суеты и больших планов поможет справиться информационный детокс. Такой рекомендацией поделилась клинический и когнитивно-поведенческий психолог Юлия Рязанова. «Информационная гигиена [поможет справиться со стрессом перед Новым годом]. Это означает ограничение количества каналов информации и времени на чтение новостей. Иногда необходимо устраивать информационный детокс», — сказала Рязанова в разговоре с «Газета.ru». Психолог отметила, что отказ от просмотра тревожных новостей всего на несколько дней позволит вернуть чувства и мысли под контроль. По словам Рязановой, не менее хорошо справляться со стрессом помогает простая прогулка. «На свежем воздухе при взаимодействии с природой тело расслабляется, а напряжение уходит», — пояснила психолог. Во время прогулок она порекомендовала сосредотачиваться на своих ощущениях и даже проговаривать их вслух. А с тревогой, отметила эксперт, справиться помогут любимая музыка, чтение легкой книги и дыхательные практики. Отказаться от интернета на новогодние праздники призывала и врач превентивной медицины Мадина Мусичова, отмечает «Дни.ру». Эксперт поясняла, что стресс, вызванный обилием информации, подрывает иммунитет и вызывает тревожность.

С предновогодним стрессом из-за суеты и больших планов поможет справиться информационный детокс. Такой рекомендацией поделилась клинический и когнитивно-поведенческий психолог Юлия Рязанова. «Информационная гигиена [поможет справиться со стрессом перед Новым годом]. Это означает ограничение количества каналов информации и времени на чтение новостей. Иногда необходимо устраивать информационный детокс», — сказала Рязанова в разговоре с «Газета.ru». Психолог отметила, что отказ от просмотра тревожных новостей всего на несколько дней позволит вернуть чувства и мысли под контроль. По словам Рязановой, не менее хорошо справляться со стрессом помогает простая прогулка. «На свежем воздухе при взаимодействии с природой тело расслабляется, а напряжение уходит», — пояснила психолог. Во время прогулок она порекомендовала сосредотачиваться на своих ощущениях и даже проговаривать их вслух. А с тревогой, отметила эксперт, справиться помогут любимая музыка, чтение легкой книги и дыхательные практики. Отказаться от интернета на новогодние праздники призывала и врач превентивной медицины Мадина Мусичова, отмечает «Дни.ру». Эксперт поясняла, что стресс, вызванный обилием информации, подрывает иммунитет и вызывает тревожность.