Месси сделал дубль в возможном последнем матче за сборную Аргентины

В ходе домашнего матча квалификации чемпионата мира против сборной Венесуэлы Лионель Месси отличился двумя забитыми мячами. Сообщается, что его дубль стал ключевым вкладом в победу аргентинской команды со счетом 3:0. По данным источников, голы были забиты на 39-й и 80-й минутах встречи.
Отмечается, что этот матч мог стать последним выступлением знаменитого форварда за национальную команду на аргентинской земле. Как ранее заявлял сам футболист, в возрасте 38 лет он рассматривает возможность завершения выступлений за сборную. Перед началом игры болельщики выразили благодарность своему капитану, растянув баннер с соответствующей надписью.
Уточняется, что после поражения сборная Венесуэлы лишилась шансов на прямой выход в финальную часть чемпионата мира. Теперь команде предстоит борьба за седьмое место в отборочном турнире, которое предоставляет право участия в стыковых матчах. Следующая игра венесуэльцев против сборной Колумбии должна определить их дальнейшие шансы на квалификацию.
