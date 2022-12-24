24 декабря 2022
23 декабря 2022

Жители Нижневартовска устроили драку возле кафе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Драка произошла возле кафе «Посейдон» Фото:

Жители Нижневартовска (ХМАО) устроили драку возле кафе «Посейдон». Информация опубликована в группе «ЧП Нижневартовска» в соцсети «ВКонтакте».

«Драка возле кафе „Посейдон“. 25 декабря», — подписал видео анонимный автор. На кадрах видно, что в разборках участвует несколько человек, среди которых есть девушка.

В комментариях пользователи высказались о причинах драки. «Перепились», — написал Ленар Галямов. «Не можешь пить — сиди дома. Нет же, надо побыковать. Дикари», — поделился мнением Евгений Пеях. Екатерина Азарова добавила, что «корпоратив удался». «Интересный тамада и конкурсы интересные», — пошутил Андрей Сяпин.

В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте местные жители устроили драку на улице Крылова. Причина конфликта неизвестна.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал Ханты, деньги, нефтевышки.

Жители Нижневартовска (ХМАО) устроили драку возле кафе «Посейдон». Информация опубликована в группе «ЧП Нижневартовска» в соцсети «ВКонтакте». «Драка возле кафе „Посейдон“. 25 декабря», — подписал видео анонимный автор. На кадрах видно, что в разборках участвует несколько человек, среди которых есть девушка. В комментариях пользователи высказались о причинах драки. «Перепились», — написал Ленар Галямов. «Не можешь пить — сиди дома. Нет же, надо побыковать. Дикари», — поделился мнением Евгений Пеях. Екатерина Азарова добавила, что «корпоратив удался». «Интересный тамада и конкурсы интересные», — пошутил Андрей Сяпин. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте местные жители устроили драку на улице Крылова. Причина конфликта неизвестна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...