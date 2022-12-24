Жители Нижневартовска (ХМАО) устроили драку возле кафе «Посейдон». Информация опубликована в группе «ЧП Нижневартовска» в соцсети «ВКонтакте».
«Драка возле кафе „Посейдон“. 25 декабря», — подписал видео анонимный автор. На кадрах видно, что в разборках участвует несколько человек, среди которых есть девушка.
В комментариях пользователи высказались о причинах драки. «Перепились», — написал Ленар Галямов. «Не можешь пить — сиди дома. Нет же, надо побыковать. Дикари», — поделился мнением Евгений Пеях. Екатерина Азарова добавила, что «корпоратив удался». «Интересный тамада и конкурсы интересные», — пошутил Андрей Сяпин.
В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте местные жители устроили драку на улице Крылова. Причина конфликта неизвестна.
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