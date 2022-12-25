В Пермском крае при ДТП на трассе разлилось топливо

26 декабря 2022 в 04:00 Размер текста - 17 +

Угроза окружающей среде от розлива топлива отсутствует Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском муниципальном округе (Пермский край) при ДТП разлился нефтепродукт. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «25 декабря в 23:00 поступило сообщение о ДТП на автодороге „Нестюковский тракт“ в районе деревни Устиново. Установлено, что автоцистерна Mercedes съехала в кювет и перевернулась, что привело к вытеканию нефтепродукта», — сообщается в ведомстве. Предварительная площадь розлива — 10 квадратных метров. Угроза окружающей среде отсутствует, в ДТП погибших и пострадавших нет. Ранее в Пермском крае произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Погибли две женщины — пассажиры кроссовера.

В Пермском муниципальном округе (Пермский край) при ДТП разлился нефтепродукт. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «25 декабря в 23:00 поступило сообщение о ДТП на автодороге „Нестюковский тракт“ в районе деревни Устиново. Установлено, что автоцистерна Mercedes съехала в кювет и перевернулась, что привело к вытеканию нефтепродукта», — сообщается в ведомстве. Предварительная площадь розлива — 10 квадратных метров. Угроза окружающей среде отсутствует, в ДТП погибших и пострадавших нет. Ранее в Пермском крае произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Погибли две женщины — пассажиры кроссовера.