В Пермском крае при ДТП на трассе разлилось топливо

Угроза окружающей среде от розлива топлива отсутствует
В Пермском муниципальном округе (Пермский край) при ДТП разлился нефтепродукт. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«25 декабря в 23:00 поступило сообщение о ДТП на автодороге „Нестюковский тракт“ в районе деревни Устиново. Установлено, что автоцистерна Mercedes съехала в кювет и перевернулась, что привело к вытеканию нефтепродукта», — сообщается в ведомстве.
Предварительная площадь розлива — 10 квадратных метров. Угроза окружающей среде отсутствует, в ДТП погибших и пострадавших нет.
Ранее в Пермском крае произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Погибли две женщины — пассажиры кроссовера.
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