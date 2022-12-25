25 декабря 2022
24 декабря 2022
23 декабря 2022

В Пермском крае при ДТП на трассе разлилось топливо

© Служба новостей «URA.RU»
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Угроза окружающей среде от розлива топлива отсутствует Фото:

В Пермском муниципальном округе (Пермский край) при ДТП разлился нефтепродукт. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«25 декабря в 23:00 поступило сообщение о ДТП на автодороге „Нестюковский тракт“ в районе деревни Устиново. Установлено, что автоцистерна Mercedes съехала в кювет и перевернулась, что привело к вытеканию нефтепродукта», — сообщается в ведомстве.

Предварительная площадь розлива — 10 квадратных метров. Угроза окружающей среде отсутствует, в ДТП погибших и пострадавших нет.

Ранее в Пермском крае произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Погибли две женщины — пассажиры кроссовера.

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В Пермском муниципальном округе (Пермский край) при ДТП разлился нефтепродукт. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «25 декабря в 23:00 поступило сообщение о ДТП на автодороге „Нестюковский тракт“ в районе деревни Устиново. Установлено, что автоцистерна Mercedes съехала в кювет и перевернулась, что привело к вытеканию нефтепродукта», — сообщается в ведомстве. Предварительная площадь розлива — 10 квадратных метров. Угроза окружающей среде отсутствует, в ДТП погибших и пострадавших нет. Ранее в Пермском крае произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Погибли две женщины — пассажиры кроссовера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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